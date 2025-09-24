8th Pay Commission को लेकर कर्मचारी हुए नाराज, मोदी सरकार के खिलाफ हड़ताल की दी धमकी

AIDEF ने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को बनाने का फैसला तो कर दिया था और नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ साइड से टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) का मसौदा भी मांगा, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं की गई। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं, ऐसे में डिले से कर्मचारियों, रक्षा कार्मिकों, रेलवे, अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों को समय पर वेतन संशोधन नहीं मिले पाएगा।