कारोबार

पैसा था सुकून नहीं, छोड़ दी नौकरी, आज केवल 4 घंटे काम करके करोड़ों कमा रही इंजीनियर

Quit corporate job for family time: वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एक इंजीनियर ने नौकरी छोड़कर अपना कुछ करने का निर्णय लिया और आज वह एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 22, 2026

engineer becomes entrepreneur

महिला इंजीनियर को जॉब में परिवार के लिए समय नहीं मिल रहा था। (PC: AI)

Engineer quits high paying job: एक दिग्गज कंपनी में मोटी सैलरी पाने वाली इंजीनियर ने नौकरी इसलिए छोड़ दी, क्योंकि उसे अपने परिवार के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। कॉर्पोरेट जॉब में पैसों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फैमिली लाइफ बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। जल्द ऑफिस जाना, देर तक बैठना और काम का बढ़ता बोझ। इन सब से इंजीनियर इतना परेशान हो गई कि उसने नौकरी छोड़ने जैसा बड़ा कदम उठा डाला। हालांकि, यह सब उन्होंने आवेश में नहीं किया, बल्कि सोच-समझकर, प्लानिंग के साथ नौकरी छोड़ी ताकि पैसों की दिक्कत न हो।

अब दिन में केवल 4 घंटे काम

इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लुइसा झोउ (Luisa Zhou) आज एक मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर हैं और दिन में केवल कुछ घंटे ही काम करती हैं। कॉर्पोरेट जॉब में उनके पास पैसा तो था, लेकिन अपनों के लिए टाइम नहीं। आज उनके पास दोनों है और साथ में मानसिक शांति भी। न्यूयॉर्क में रहने वालीं 36 वर्षीय लुइसा ने नौकरी छोड़ने से पहले करीब दो साल तक दूसरी संभावनाएं तलाशीं। वह कई छोटे-मोटे काम करती रहीं। जब उन्हें सही दिशा मिल गई तो उन्होंने नौकरी को अलविदा कह दिया। आज वह अपनी एक कंपनी चलाती हैं और दिन में केवल 4 घंटे काम करती हैं। बाकी समय अपने परिवार के साथ बिताती हैं।

पैरेंट्स के लिए बनीं इंजीनियर

लुइसा ने अपने करियर की शुरुआत एक फाइनेंशियल सर्विस फर्म में एनालिटिक्स के साथ की। उनके माता-पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बनें और उन्होंने पैरेंट्स की यह इच्छा पूरी भी की। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी मेन नौकरी करने लगीं। हालांकि, इस नौकरी में उन्हें मन की शांति नहीं मिली, क्योंकि वह परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रही थीं। बिज़नेस इनसाइडर के मुताबिक, लुइसा ने कहा कि जो मेरे माता-पिता चाहते थे, मेरे पास वह सबकुछ था लेकिन मैं संतुष्ट नहीं थी।

स्टार्टअप में हाथ लगी असफलता

नौकरी शुरू करने से पहले उन्होंने एक स्टार्टअप की शुरुआत की थी, वह उसकी को-फ़ाउंडर बनीं। हालांकि, यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस अनुभव से उन्हें फंडरेज़िंग, एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेट रोल से हटकर दूसरे करियर के रास्तों के बारे में पता चला। इसके बाद वह एक बड़ी कंपनी का हिस्सा बनीं और अच्छी सैलरी कमाने लगीं। उन्हें छह अंकों में सैलरी मिलती थी, मगर परिवार के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय नहीं। इस वजह से उन्होंने नौकरी छोड़कर फिर से अपना कुछ करने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार प्लानिंग पहले से ज्यादा मजबूत थी।

परिवार पर संकट ने बदली सोच

लुइसा झोउ को अपनी कॉर्पोरेट जॉब में परिवार के लिए समय की सबसे ज्यादा कमी तब महसूस हुई जब एक के बाद एक हेल्थ प्रॉब्लम्स से उनका सामना हुआ। उनके पिता की हार्ट सर्जरी हुई, मां को कैंसर का पता चला और उनकी छोटी बहन की आंख चोटिल हो गई। लुइसा ने बताया कि परिवार की देखभाल के लिए उन्हें कई दिनों की छुट्टी लेनी पड़ी। तब उन्हें महसूस हुआ कि कुछ ऐसा करना होगा, जिसमें परिवार के लिए भी समय मिल सके।

आज जमकर हो रही कमाई

पूरी तरह से नौकरी छोड़ने के बजाए लुइसा ने अपनी फुल-टाइम जॉब के साथ-साथ दो साल तक एक साइड बिजनेस खड़ा करती रहीं। इसके तहत वह कोचिंग, एडवरटाइजिंग कंसल्टिंग और इससे जुड़ी सर्विस देती रहीं। शुरुआती साल मुश्किल थे, लेकिन बिजनेस ने रफ़्तार पकड़ी और जल्द उनका रेवेन्यू 1 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। पिछले साल, उनकी कंपनी ने 1.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए। लुइसा अब दिन में लगभग चार घंटे काम करती हैं। वह अपने पति, माता-पिता और डॉग के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देती हैं। वह कहती हैं कि पैसा कमाने के पारंपरिक तरीके से दूर हटना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार यह फाययदेमंद रहा। आज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और समय दोनों पर उनका नियंत्रण है।

Jan 22, 2026

पैसा था सुकून नहीं, छोड़ दी नौकरी, आज केवल 4 घंटे काम करके करोड़ों कमा रही इंजीनियर

