पैसा था सुकून नहीं, छोड़ दी नौकरी, आज केवल 4 घंटे काम करके करोड़ों कमा रही इंजीनियर

पूरी तरह से नौकरी छोड़ने के बजाए लुइसा ने अपनी फुल-टाइम जॉब के साथ-साथ दो साल तक एक साइड बिजनेस खड़ा करती रहीं। इसके तहत वह कोचिंग, एडवरटाइजिंग कंसल्टिंग और इससे जुड़ी सर्विस देती रहीं। शुरुआती साल मुश्किल थे, लेकिन बिजनेस ने रफ़्तार पकड़ी और जल्द उनका रेवेन्यू 1 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। पिछले साल, उनकी कंपनी ने 1.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए। लुइसा अब दिन में लगभग चार घंटे काम करती हैं। वह अपने पति, माता-पिता और डॉग के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देती हैं। वह कहती हैं कि पैसा कमाने के पारंपरिक तरीके से दूर हटना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार यह फाययदेमंद रहा। आज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और समय दोनों पर उनका नियंत्रण है।