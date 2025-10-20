Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

EU-भारत का धमाकेदार गठबंधन!नया एजेंडा मंजूर,FTA से अरबों का बिजनेस,डिफेंस पार्टनरशिप से दुनिया हिल जाएगी!

EU India Strategic Agenda: EU ने भारत के साथ नया रणनीतिक एजेंडा मंजूर किया है। 2025 तक FTA, ट्रेड बूस्ट और रक्षा सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे।

less than 1 minute read

भारत

image

MI Zahir

Oct 20, 2025

EU India Strategic Agenda

यूरोपीय संघ-भारत नई रणनीतिक एजेंडा को मंजूरी। (फोटो: IANS)

EU India Strategic Agenda: EU काउंसिल ने सोमवार को भारत के साथ हाथ मिलाया! 'नया रणनीतिक EU-भारत एजेंडा' (EU India Strategic Agenda) को हरी झंडी दे दी। ये प्लान व्यापार, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और ग्लोबल मुद्दों पर धमाल मचाएगा। EU की हाई रिप्रेजेंटेटिव और कमीशन की बातचीत से ये जन्मा। मकसद? दोनों देशों के रिश्ते को नई ऊंचाई देना। सोचिए, भारत-EU की जोड़ी से अरबों का व्यापार, मजबूत डिफेंस होगा! IANS ने बताया, ये एजेंडा बदलते जमाने के लिए परफेक्ट है। EU ने भारत-EU की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) वार्ता को सराहा। टारगेट क्या होगा ? 2025 (EU India FTA 2025) के अंत तक डील फाइनल! ये समझौता संतुलित, महत्वाकांक्षी और दोनों के लिए फायदेमंद। बाजार में आसान एंट्री, व्यापार की रुकावटें हटेंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नियम जुड़ेंगे। भारत के एक्सपोर्टर्स को EU मार्केट खुल जाएगा – टैक्सटाइल, IT, फार्मा बूम! EU काउंसिल बोला, "ये डील गेम-चेंजर!" 2025 तक अरबों डॉलर का फायदा पक्का होगा।

रक्षा और सुरक्षा में नई जोड़ी (EU India Defense Partnership)

वैश्विक तनाव के बीच EU-भारत ने सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का वादा किया। आपसी भरोसा और सम्मान पर बेस्ड! 'सुरक्षा-रक्षा साझेदारी' बनाने का प्लान। रक्षा प्रोडक्शन, टेक शेयरिंग को बूस्ट। सोचिए, भारत के ड्रोन, मिसाइल्स में EU टेक्नोलॉजी! रूस-यूक्रेन वॉर पर डायलॉग जारी रखेंगे। UN चार्टर और नियमों वाली वर्ल्ड ऑर्डर बचाने में दोनों कंधे से कंधा मिलाकर। ये गठबंधन एशिया-यूरोप का नया पावरहाउस!

मानवाधिकार और वैल्यूज का फोकस

एजेंडा में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स टॉप पर! खासकर महिलाओं-बच्चों के अधिकारों की रक्षा। EU-भारत मिलकर जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम करेंगे। ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी पर जोड़ फोर्स। EU कमीशन और हाई रिप को कहा गया, "तुरंत अमल शुरू करो!" ये एजेंडा सिर्फ ट्रेड नहीं, वैल्यूज का भी ब्रिज। भारत की सॉफ्ट पॉवर बढ़ेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Business news

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

20 Oct 2025 07:37 pm

Published on:

20 Oct 2025 07:35 pm

Hindi News / Business / EU-भारत का धमाकेदार गठबंधन!नया एजेंडा मंजूर,FTA से अरबों का बिजनेस,डिफेंस पार्टनरशिप से दुनिया हिल जाएगी!

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Starlink की आसमान फाड़ धमाल: 10,000 उपग्रह लॉन्च से एलन मस्क की बल्ले बल्ले,इंटरनेट की दुनिया उड़ान भरेगी!

Starlink 10000 Satellites
कारोबार

RBI Sovereign Gold Bonds: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश पर 153 प्रतिशत का तगड़ा रिटर्न, तारीख और कीमत की RBI ने की घोषणा

कारोबार

धनतेरस पर सोने चांदी की धमाल: 1 लाख करोड़ की चमक, दिवाली पर 1.35 लाख करोड़ की खरीदारी का अनुमान !

Dhanteras 2025 Gold Sales
कारोबार

दिवाली कार धमाल vs चीन का ऑटो साम्राज्य: 46.5 करोड़ गाड़ियां, क्या भारत पीछे छूट रहा ?

Diwali India Vs China Vehicles
विदेश

फिजी की महिलाओं का कमाल: IBSA Fund से 1530 ग्रामीण बहनों को सुपर पॉवर, भारत ने की गजब पहल!

IBSA Fund Fiji Women Empowerment
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.