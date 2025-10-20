EU-भारत का धमाकेदार गठबंधन!नया एजेंडा मंजूर,FTA से अरबों का बिजनेस,डिफेंस पार्टनरशिप से दुनिया हिल जाएगी!

EU India Strategic Agenda: EU काउंसिल ने सोमवार को भारत के साथ हाथ मिलाया! 'नया रणनीतिक EU-भारत एजेंडा' (EU India Strategic Agenda) को हरी झंडी दे दी। ये प्लान व्यापार, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और ग्लोबल मुद्दों पर धमाल मचाएगा। EU की हाई रिप्रेजेंटेटिव और कमीशन की बातचीत से ये जन्मा। मकसद? दोनों देशों के रिश्ते को नई ऊंचाई देना। सोचिए, भारत-EU की जोड़ी से अरबों का व्यापार, मजबूत डिफेंस होगा! IANS ने बताया, ये एजेंडा बदलते जमाने के लिए परफेक्ट है। EU ने भारत-EU की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) वार्ता को सराहा। टारगेट क्या होगा ? 2025 (EU India FTA 2025) के अंत तक डील फाइनल! ये समझौता संतुलित, महत्वाकांक्षी और दोनों के लिए फायदेमंद। बाजार में आसान एंट्री, व्यापार की रुकावटें हटेंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नियम जुड़ेंगे। भारत के एक्सपोर्टर्स को EU मार्केट खुल जाएगा – टैक्सटाइल, IT, फार्मा बूम! EU काउंसिल बोला, "ये डील गेम-चेंजर!" 2025 तक अरबों डॉलर का फायदा पक्का होगा।