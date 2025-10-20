EU-भारत का धमाकेदार गठबंधन!नया एजेंडा मंजूर,FTA से अरबों का बिजनेस,डिफेंस पार्टनरशिप से दुनिया हिल जाएगी!

यूरोपीय संघ-भारत नई रणनीतिक एजेंडा को मंजूरी। (फोटो: IANS)
EU India Strategic Agenda: EU काउंसिल ने सोमवार को भारत के साथ हाथ मिलाया! 'नया रणनीतिक EU-भारत एजेंडा' (EU India Strategic Agenda) को हरी झंडी दे दी। ये प्लान व्यापार, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और ग्लोबल मुद्दों पर धमाल मचाएगा। EU की हाई रिप्रेजेंटेटिव और कमीशन की बातचीत से ये जन्मा। मकसद? दोनों देशों के रिश्ते को नई ऊंचाई देना। सोचिए, भारत-EU की जोड़ी से अरबों का व्यापार, मजबूत डिफेंस होगा! IANS ने बताया, ये एजेंडा बदलते जमाने के लिए परफेक्ट है। EU ने भारत-EU की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) वार्ता को सराहा। टारगेट क्या होगा ? 2025 (EU India FTA 2025) के अंत तक डील फाइनल! ये समझौता संतुलित, महत्वाकांक्षी और दोनों के लिए फायदेमंद। बाजार में आसान एंट्री, व्यापार की रुकावटें हटेंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नियम जुड़ेंगे। भारत के एक्सपोर्टर्स को EU मार्केट खुल जाएगा – टैक्सटाइल, IT, फार्मा बूम! EU काउंसिल बोला, "ये डील गेम-चेंजर!" 2025 तक अरबों डॉलर का फायदा पक्का होगा।
वैश्विक तनाव के बीच EU-भारत ने सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का वादा किया। आपसी भरोसा और सम्मान पर बेस्ड! 'सुरक्षा-रक्षा साझेदारी' बनाने का प्लान। रक्षा प्रोडक्शन, टेक शेयरिंग को बूस्ट। सोचिए, भारत के ड्रोन, मिसाइल्स में EU टेक्नोलॉजी! रूस-यूक्रेन वॉर पर डायलॉग जारी रखेंगे। UN चार्टर और नियमों वाली वर्ल्ड ऑर्डर बचाने में दोनों कंधे से कंधा मिलाकर। ये गठबंधन एशिया-यूरोप का नया पावरहाउस!
एजेंडा में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स टॉप पर! खासकर महिलाओं-बच्चों के अधिकारों की रक्षा। EU-भारत मिलकर जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम करेंगे। ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी पर जोड़ फोर्स। EU कमीशन और हाई रिप को कहा गया, "तुरंत अमल शुरू करो!" ये एजेंडा सिर्फ ट्रेड नहीं, वैल्यूज का भी ब्रिज। भारत की सॉफ्ट पॉवर बढ़ेगी।
