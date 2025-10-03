Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Fabtech Technologies के IPO में क्या आपने भी लगाया था पैसा? इस तरह चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

Fabtech Technologies IPO Allotment Status: फैबटेक टेक्नोलॉजीज का आईपीओ कुल 2.03 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग 7 अक्टूबर को हो सकती है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 03, 2025

Fabtech Technologies IPO Allotment Status

फैबटेक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग 7 अक्टूबर को होगी। (Freepik)

Fabtech Technologies IPO: फैबटेक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में शेयरों का आवंटन आज शुक्रवार 3 अक्टूबर को फाइनल किया जाएगा। यह इश्यू 29 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 1 अक्टूबर को बंद हुआ। 6 अक्टूबर को कंपनी सफल आवेदकों के डिमैट खातों में शेयर क्रेडिट करेगी। जबकि जिन निवेशकों को आवंटन नहीं मिलेगा, उनके रिफंड भी उसी दिन प्रोसेस किए जाएंगे। फैबटेक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजों पर होगी। 7 अक्टूबर को यह लिस्टिंग हो सकती है।

कितना मिला सब्सक्रिप्शन

फैबटेक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को तीसरे दिन तक कुल 2.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। रिटेल हिस्से को 2.08 गुना, जबकि नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी को 1.97 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। इसके अलावा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) सेगमेंट 2.02 गुना और कर्मचारी कोटा 2.01 गुना सब्सक्राइब हुआ।

फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ में क्या है GMP

फैबटेक टेक्नोलॉजीज का शेयर ग्रे मार्केट में आज 0 प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। यानी शेयर अपने इश्यू प्राइस 191 पर ही ट्रेड कर रहे हैं। न कोई प्रीमियम है और न ही डिस्काउंट। पिछले आठ सेशंस में ग्रे मार्केट एक्टिविटी को देखते हुए, आज का जीएमपी घटते ट्रेंड पर है और आगे और गिरने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि GMP अब तक न्यूनतम 0 और अधिकतम 35 के बीच रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इस बात को दर्शाता है कि निवेशक इश्यू प्राइस से अधिक भुगतान करने को कितने तैयार हैं।

NSE पर कैसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस?


  1. एनएसई की वेबसाइट खोलें, और home पर जाएं।




  2. ‘Verify IPO Bid/Allotment Details’ पर क्लिक करें।




  3. ‘Equity & SME IPO bid details’ को चुनें।




  4. IPO नाम में ‘Fabtech’ सेलेक्ट करें, फिर PAN नंबर और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें।




  5. अब ‘Submit’ पर क्लिक करें।

BSE पर इस तरह चेक करें स्टेटस


  1. बीएसई की वेबसाइट खोलें, ‘status of issue application’ पर जाएं।




  2. इश्यू टाइप में ‘Equity’ चुनें।




  3. इश्यू का नाम, एप्लीकेशन नंबर या पैन नंबर दर्ज करें।




  4. अब ‘Submit’ पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रार की वेबसाइट से ऐसे करें चेक


  1. आईपीओ के रजिस्ट्रार की वेबसाइट खोलें।




  2. कंपनी सेलेक्ट करें और पैन नंबर या एप्लीकेशन नंबर का विकल्प चुनें।




  3. कैप्चा डालें।




  4. अब ‘Submit’ पर क्लिक करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Oct 2025 10:51 am

Published on:

03 Oct 2025 10:50 am

Hindi News / Business / Fabtech Technologies के IPO में क्या आपने भी लगाया था पैसा? इस तरह चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: नवरात्रि जाते ही सस्ता हो गया सोना, चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

Personal Loan Tips: पर्सनल लोन कब लेना चाहिए और कब नहीं? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Personal Loan Tips
कारोबार

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मिला जबरदस्त रिस्पांस, आए 1.15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव

Electronics Component Manufacturing Scheme
कारोबार

रूसी तेल खरीदने के मामले में भारतीय तेल बाजार में दो फाड़, एक ने घटाई खरीदारी तो दूसरे ने बढ़ाई

Russian oil
कारोबार

IND vs WI: सिर्फ एक सीरीज के लिए जर्सी स्पॉन्सर बनी दिल्ली की यह कंपनी, मात्र 3 हज़ार करोड़ की है वाल्यूशान

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.