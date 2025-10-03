Fabtech Technologies के IPO में क्या आपने भी लगाया था पैसा? इस तरह चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

फैबटेक टेक्नोलॉजीज का शेयर ग्रे मार्केट में आज 0 प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। यानी शेयर अपने इश्यू प्राइस 191 पर ही ट्रेड कर रहे हैं। न कोई प्रीमियम है और न ही डिस्काउंट। पिछले आठ सेशंस में ग्रे मार्केट एक्टिविटी को देखते हुए, आज का जीएमपी घटते ट्रेंड पर है और आगे और गिरने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि GMP अब तक न्यूनतम 0 और अधिकतम 35 के बीच रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इस बात को दर्शाता है कि निवेशक इश्यू प्राइस से अधिक भुगतान करने को कितने तैयार हैं।