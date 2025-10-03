Fabtech Technologies के IPO में क्या आपने भी लगाया था पैसा? इस तरह चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

फैबटेक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग 7 अक्टूबर को होगी। (Freepik)
Fabtech Technologies IPO: फैबटेक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में शेयरों का आवंटन आज शुक्रवार 3 अक्टूबर को फाइनल किया जाएगा। यह इश्यू 29 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 1 अक्टूबर को बंद हुआ। 6 अक्टूबर को कंपनी सफल आवेदकों के डिमैट खातों में शेयर क्रेडिट करेगी। जबकि जिन निवेशकों को आवंटन नहीं मिलेगा, उनके रिफंड भी उसी दिन प्रोसेस किए जाएंगे। फैबटेक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजों पर होगी। 7 अक्टूबर को यह लिस्टिंग हो सकती है।
फैबटेक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को तीसरे दिन तक कुल 2.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। रिटेल हिस्से को 2.08 गुना, जबकि नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी को 1.97 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। इसके अलावा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) सेगमेंट 2.02 गुना और कर्मचारी कोटा 2.01 गुना सब्सक्राइब हुआ।
फैबटेक टेक्नोलॉजीज का शेयर ग्रे मार्केट में आज 0 प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। यानी शेयर अपने इश्यू प्राइस 191 पर ही ट्रेड कर रहे हैं। न कोई प्रीमियम है और न ही डिस्काउंट। पिछले आठ सेशंस में ग्रे मार्केट एक्टिविटी को देखते हुए, आज का जीएमपी घटते ट्रेंड पर है और आगे और गिरने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि GMP अब तक न्यूनतम 0 और अधिकतम 35 के बीच रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इस बात को दर्शाता है कि निवेशक इश्यू प्राइस से अधिक भुगतान करने को कितने तैयार हैं।
