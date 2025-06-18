Expressway पर चलेगा या नहीं FASTag Pass, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे यही सवाल

अगर आप दिल्ली से जयपुर के बीच आना जाना करते हैं तो एक तरफ से करीब 600 रुपये का Toll Tax पड़ता है। अब मान लें कि आप हर महीने एक बार इस हाईवे पर यात्रा करते हैं तो आना-जाना मिलाकर आपके खर्च होंगे करीब 1200 रुपये प्रति महीना और साल भर में यह रकम होगी करीब 14400 रुपये। वहीं अगर आप FASTag Annual Pass लेकर यात्रा करते हैं तो साल की 12 यात्राएं 3000 रुपये में ही पूरी हो जाएंगी।