Expressway पर चलेगा या नहीं FASTag Pass, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे यही सवाल

FASTag Pass को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। इससे हाईवे के हमराह यात्रियों के हजारों रुपये की बचत होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि FASTag Annual Pass की कीमत 3000 रुपये होगी। इससे साल भर में 200 Toll क्रॉस किए जा सकते हैं। गडकरी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग 2 तरह के सवाल पूछ रहे हैं।
1- एक ट्रिप का मतलब क्या है?
2- Expressway पर चलेगा या नहीं?
जानकार बताते हैं कि FASTag Annual Pass के आने से Toll Payment Per Journey का सिस्टम बदल जाएगा। नए फॉर्मूले में 1 टोल बराबर 1 ट्रिप है। यानी अगर आपने 200 टोल साल भर में क्रॉस किए तो आपको सिर्फ 3000 रुपये देने होंगे। इससे हर टोल पर टैक्स कटौती बंद हो जाएगी।
उदाहरण से समझिए
अगर आप दिल्ली से जयपुर के बीच आना जाना करते हैं तो एक तरफ से करीब 600 रुपये का Toll Tax पड़ता है। अब मान लें कि आप हर महीने एक बार इस हाईवे पर यात्रा करते हैं तो आना-जाना मिलाकर आपके खर्च होंगे करीब 1200 रुपये प्रति महीना और साल भर में यह रकम होगी करीब 14400 रुपये। वहीं अगर आप FASTag Annual Pass लेकर यात्रा करते हैं तो साल की 12 यात्राएं 3000 रुपये में ही पूरी हो जाएंगी।
जानकार बताते हैं कि देशभर में Expressway को दो तरह का नेटवर्क है। इनमें एक State Expressway तो दूसरा NHAI ऑपरेटेड ExpressWay है। अब अगर गडकरी की घोषणा पर ध्यान दें तो FASTag Annual Pass NHAI के सभी Toll Plaza को कवर करेगा। यानी अगर Expressway पर NHAI Toll Plaza है तो FASTag Annual Pass उस पर भी काम करेगा।
गडकरी का कहना है कि जो लोग रोजाना हाईवे पर कार, जीप या वैन से सफर करते हैं, यह FASTag Annual Pass उनके हजारों रुपये बचाने वाला है। वह 200 बार Toll Plaza को क्रॉस कर पाएंगे।
अगर आप हाईवे पर कभीकभार ट्रैवेल करते हैं तो पुराना वाला सिस्टम ठीक है। कितनी दूर जाना है, वह नाप लिया और औसत 500-1000 रुपये के बीच FASTag Recharge करा लिया। इससे Toll Tax भी अदा हो जाएगा और FASTag Balance भी मेंटेन रहेगा।
1- FASTag Account के लिए कोई नया कागज नहीं देना होगा।
2- मौजूदा FASTag Customer पुराने अकाउंट में ही रीचार्ज करा सकता है।
3- FASTag System यूजर फ्रेंडली बनेगा।
4- Physical Toll Barriers की सिरदर्दी खत्म होगी।