FD Interest Rates: एफडी पर ये 8 बैंक ऑफर कर रहे सबसे ज्यादा ब्याज दर, देख लीजिए लिस्ट

FD Interest Rates: एफडी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। भले ही रिटर्न कम हो, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग एफडी में पैसा लगाते हैं। एफडी में पैसा लगाने से पहले आपको विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना करनी चाहिए और वहां इन्वेस्ट करें, जहां सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा हो। यहां हम आपको कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा 1 साल की एफडी पर ऑफर की जा रही ब्याज दरों के बारे में बताएंगे।