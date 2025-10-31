FD Interest Rates: एफडी पर ये 8 बैंक ऑफर कर रहे सबसे ज्यादा ब्याज दर, देख लीजिए लिस्ट

बड़ी संख्या में लोग अभी भी एफडी में पैसा लगाते हैं। (PC: Pixabay)
FD Interest Rates: एफडी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। भले ही रिटर्न कम हो, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग एफडी में पैसा लगाते हैं। एफडी में पैसा लगाने से पहले आपको विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना करनी चाहिए और वहां इन्वेस्ट करें, जहां सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा हो। यहां हम आपको कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा 1 साल की एफडी पर ऑफर की जा रही ब्याज दरों के बारे में बताएंगे।
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.25% और सीनियर सिटीजंस को 6.75% ब्याज दर ऑफर हो रही है।
आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)
यह प्राइवेट बैंक एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.25% और सीनियर सिटीजंस को 6.75% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, बैंक दो साल या उससे अधिक की एफडी पर सबसे अधिक ब्याज सामान्य नागरिकों को 6.6% और सीनियर सिटीजंस को 7.1% ऑफर कर रहा है।
कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)
यह प्राइवेट बैंक भी एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.25% और सीनियर सिटीजंस को 6.75% ब्याज ऑफर कर रहा है। बैंक सबसे अधिक ब्याज दर 391 दिन से लेकर 23 महीने की एफडी पर ऑफर कर रहा है।
फेडरल बैंक (Federal Bank)
यह बैंक भी एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.25% और सीनियर सिटीजंस को 6.75% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। सबसे अधिक रिटर्न 6.70% है, जो 999 दिनों की एफडी पर मिलता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.25% और सीनियर सिटीजंस को 6.75% ब्याज दे रहा है। हालांकि, 2 से 3 वर्ष की अवधि वाली एफडी पर सबसे अधिक ब्याज दरें 6.45% (सामान्य नागरिक) और 6.95% (सीनियर सिटीजंस) हैं।
यूनियन बैंक (Union Bank)
यह सरकारी बैंक एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.40% और सीनियर सिटीजंस को 6.90% ब्याज देता है। सबसे अधिक रिटर्न 6.6% (सामान्य नागरिकों) और 7.1% (सीनियर सिटीजंस) 3 साल की एफडी पर मिल रहा है।
केनरा बैंक (Canara Bank)
यह सरकारी बैंक एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.75% ब्याज ऑफर कर रहा है। सबसे अधिक ब्याज दर 6.50% (सामान्य) और 7% (सीनियर सिटीजंस) है, जो 444 दिनों की एफडी पर मिलती है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
यह सरकारी बैंक एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.75% ब्याज देता है। सबसे अधिक ब्याज दर 6.1% (सामान्य नागरिक) और 7.1% (सीनियर सिटीजंस) की हैं, जो 390 दिनों की एफडी पर दी जा रही है।
