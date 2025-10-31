Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

FD Interest Rates: एफडी पर ये 8 बैंक ऑफर कर रहे सबसे ज्यादा ब्याज दर, देख लीजिए लिस्ट

FD Interest Rates: एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना कर लेनी चाहिए। जहां सबसे अधिक ब्याज दर हो, वहां एफडी करानी चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 31, 2025

FD Interest Rates

बड़ी संख्या में लोग अभी भी एफडी में पैसा लगाते हैं। (PC: Pixabay)

FD Interest Rates: एफडी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। भले ही रिटर्न कम हो, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग एफडी में पैसा लगाते हैं। एफडी में पैसा लगाने से पहले आपको विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना करनी चाहिए और वहां इन्वेस्ट करें, जहां सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा हो। यहां हम आपको कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा 1 साल की एफडी पर ऑफर की जा रही ब्याज दरों के बारे में बताएंगे।

प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की FD पर ब्याज दरें

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)

देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.25% और सीनियर सिटीजंस को 6.75% ब्याज दर ऑफर हो रही है।

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)

यह प्राइवेट बैंक एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.25% और सीनियर सिटीजंस को 6.75% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, बैंक दो साल या उससे अधिक की एफडी पर सबसे अधिक ब्याज सामान्य नागरिकों को 6.6% और सीनियर सिटीजंस को 7.1% ऑफर कर रहा है।

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)

यह प्राइवेट बैंक भी एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.25% और सीनियर सिटीजंस को 6.75% ब्याज ऑफर कर रहा है। बैंक सबसे अधिक ब्याज दर 391 दिन से लेकर 23 महीने की एफडी पर ऑफर कर रहा है।

बैंक का नामबैंक का प्रकार1 साल की एफडी (सामान्य नागरिक)1 साल की एफडी (सीनियर सिटीजंस)
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)निजी बैंक6.25%6.75%
आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)निजी बैंक6.25%6.75%
कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)निजी बैंक6.25%6.75%
फेडरल बैंक (Federal Bank)निजी बैंक6.25%6.75%
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)सरकारी बैंक6.25%6.75%
यूनियन बैंक (Union Bank)सरकारी बैंक6.40%6.90%
केनरा बैंक (Canara Bank)सरकारी बैंक6.25%6.75%
पंजाब नेशनल बैंक (PNB)सरकारी बैंक6.25%6.75%

फेडरल बैंक (Federal Bank)

यह बैंक भी एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.25% और सीनियर सिटीजंस को 6.75% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। सबसे अधिक रिटर्न 6.70% है, जो 999 दिनों की एफडी पर मिलता है।

सरकारी बैंकों की FD पर ब्याज दर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.25% और सीनियर सिटीजंस को 6.75% ब्याज दे रहा है। हालांकि, 2 से 3 वर्ष की अवधि वाली एफडी पर सबसे अधिक ब्याज दरें 6.45% (सामान्य नागरिक) और 6.95% (सीनियर सिटीजंस) हैं।

यूनियन बैंक (Union Bank)

यह सरकारी बैंक एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.40% और सीनियर सिटीजंस को 6.90% ब्याज देता है। सबसे अधिक रिटर्न 6.6% (सामान्य नागरिकों) और 7.1% (सीनियर सिटीजंस) 3 साल की एफडी पर मिल रहा है।

केनरा बैंक (Canara Bank)

यह सरकारी बैंक एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.75% ब्याज ऑफर कर रहा है। सबसे अधिक ब्याज दर 6.50% (सामान्य) और 7% (सीनियर सिटीजंस) है, जो 444 दिनों की एफडी पर मिलती है।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

यह सरकारी बैंक एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को 6.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.75% ब्याज देता है। सबसे अधिक ब्याज दर 6.1% (सामान्य नागरिक) और 7.1% (सीनियर सिटीजंस) की हैं, जो 390 दिनों की एफडी पर दी जा रही है।

ये भी पढ़ें

Changes in November 2025: आधार कार्ड, बैंक नॉमिनी और लाइफ सर्टिफिकेट से लेकर LPG तक, अगले महीने से हो रहे ये बदलाव
कारोबार
Changes in November 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Oct 2025 03:42 pm

Hindi News / Business / FD Interest Rates: एफडी पर ये 8 बैंक ऑफर कर रहे सबसे ज्यादा ब्याज दर, देख लीजिए लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Personal Loan पर ये 8 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस भी है कम, देखिए लिस्ट

Personal Loan Interest Rates
कारोबार

लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट, अधिकतर सेक्टर्स में दिखी बिकवाली, उधर सरकारी बैंकों में तेजी

Stock Market Today
कारोबार

Gold Price Today: सोना खरीदने जा रहे हैं? जान लें तनिष्क और जोयालुक्कास में 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today
कारोबार

क्या बड़े वित्तीय संकट से गुजर रही है Air India? सिंगापुर एयरलाइंस और Tata Sons से मांगी 10,000 करोड़ की मदद

Air India financial crisis
कारोबार

Lenskart IPO : खुल गया लेंसकार्ट का आईपीओ, 4 नवंबर तक है पैसा लगाने का मौका, जानिए कितना करना होगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट

Lenskart IPO day 1
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.