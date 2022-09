वित्त मंत्रालय 10 अक्टूबर से शुरू करेगा वार्षिक बजट पर काम, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का होगा आखिरी पूर्णकालिक बजट

वित्त मंत्रालय 10 अक्टूबर से 2023-24 वार्षिक बजट को तैयार करने के लिए काम शुरू करेगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा, जिसमें कई घोषणाएं हो सकती हैं।

विकसित देशों में मंदी की आशंकाओं के बीच वित्त मंत्रालय 10 अक्टूबर से 2023-24 आम वार्षिक बजट को तैयार करने के लिए काम शुरू करेगा। यह बजट घरेलू अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला हो सकता है। इसके साथ ही इसमें महंगाई से राहत, रोजगार के अवसर तैयार करने और अर्थव्यवस्था के विकास दर को 8% से अधिक बनाए रखने सहित कई अन्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बजट में घोषणाएं की जा सकती है।

Finance Ministry will start work on annual budget from October 10, Modi government's last full-time budget before Lok Sabha elections