Crude Oil Price: होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बढ़ी तो गिर गए कच्चे तेल के दाम, जानिए भारत में क्या हैं Petrol-Diesel के रेट

Petrol Diesel Prices 24 June 2026: ग्लोबल ऑयल मार्केट में बुधवार, 24 जून को नरमी देखने को मिली। पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया में बने तनाव और सप्लाई की चिंताओं ने कच्चे तेल की कीमतों को ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया था। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही सामान्य होने और तेल सप्लाई में सुधार के संकेत मिल रहे है, जिसके बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसी कारण ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) दोनों में गिरावट दर्ज की गई। भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।