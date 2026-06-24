Top Gainers and Losers: IT और बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छी खरीदारी, सेंसेक्स 600 अंक उछला, जानिए कौन-से शेयरों में है सबसे अधिक तेजी

सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज तेज बढ़त में आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, TRENT, एचडीएफसी बैंक, इंडिगो, इन्फोसिस और टीसीएस दिखाई दिए। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 शेयर हरे निशान में कारोबार करते दिखे। सबसे ज्यादा बढ़त आईसीआईसीआई बैंक में 2.65 फीसदी देखी गई। इसके अलावा टेक महिंद्रा में 2.47 फीसदी की तेजी देखी गई। वहीं बात करें, गिरावट वाले शेयरों कि तो इनमें एनटीपीसी (1.86 फीसदी गिरावट), मारुति (1.51 फीसदी गिरावट) शामिल हैं। इसके अलावा पावर ग्रीड, टाटा स्टील और भारती एयरटेल जैसे प्रमुख शेयरों में भी गिरावट दिखी।