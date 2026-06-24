Gautam Adani ने अपने 64वें बर्थडे पर की ग्रुप में 3 सुधारों की घोषणा, नेशनल एयरोस्पेस प्लेटफॉर्म में मिलेगी पायलेट्स को ट्रेनिंग

Adani Enterprises Share: अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम आडानी आज अपना 64 वां जन्मदिन मना रहे हैं। साथ ही आज ही अडानी ग्रुप की एनुअल जनरल मीटिंग भी आयोजित हुई है। इस बैठक को संबोधित करते हुए गौतम अडानी ने कई घोषणाएं की हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा अडानी ग्रुप अब अपने कामकाज के तरीके में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। गौतम अडानी ने एजीएम में तीन बड़े फैसलों का ऐलान किया है। इस बीच अडानी एंटरप्राइजेज, अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट्स के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली है।