RBI ने बैंकों से मांगी अडानी ग्रुप को दिए कर्ज की जानकारी, संसद में हंगामा, FPO रद्द होने से और शेयर गिरे

Gautam Adani Video Massege on FPO: हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। शेयरों में गिरावट और टॉप-10 अमीरों की लिस्ट से बाहर होने के बाद अडानी को एफपीओ रद्द करना पड़ा। इधर अब आरबीआई ने बैकों से अडानी ग्रुप को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है।

Gautam Adani video massege on Adani Enterprises FPO Calls Off know the Details