गौतम अडानी की ये कंपनी ला रही है IPO, अडानी ग्रुप की 8वीं कंपनी शेयर मार्केट में होगी लिस्ट, 1,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य

Adani Capital IPO: अडानी ग्रुप की 8वीं कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए तैयार है, जिसके जरिए कंपनी 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि अडानी कैपिटल का आईपीओ 2024 की शुरुआत में लांच किया जाएगा।

एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के पांचवे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी (Gautam Adani) शेयर मार्केट में 7वीं कंपनी को लिस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट हैं, जिन्होंने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। अडानी ग्रुप की शेयर मार्केट में लिस्ट होने सबसे नई कंपनी अडानी विल्मर है। अब अडानी ग्रुप NBFC कंपनी अडानी कैपिटल के आईपीओ (Adani Capital IPO) लाने की तैयारी में है, जिसके जरिए शेयर मार्केट से 1500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

Gautam Adani will soon bring Adani Capital's IPO, Adani Group's 8th company will be listed in the stock market