Gen Alpha का कमाल, 10 में से 7 बच्चे कमाई के तरीके खोज रहे हैं, जानें क्या कहती है रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक 31 फीसदी बच्चे और किशोर अपनी पॉकेट मनी का ज्यादातर हिस्सा बचाते हैं। यह आंकडा इसलिए खास है क्योंकि इतनी कम उम्र में बचत की यह आदत पहले इस स्तर पर नहीं देखी गई थी। इसके अलावा 25 फीसदी बच्चे कोई भी खर्च करने से पहले अपने माता-पिता की राय लेते हैं। वहीं 17 फीसदी बच्चे छोटी-छोटी चीजों पर तुरंत पैसे खर्च कर देते हैं, जो कि इम्पल्स स्पेंडिंग की आदत को दर्शाता है। 14 फीसदी बच्चे अपना पैसा गेम्स या डिजिटल सब्सक्रिप्शन पर खर्च करते हैं।