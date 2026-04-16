India Economy: IMF रैंकिंग में पिछड़ा भारत, लेकिन यह है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का पूरा रोडमैप

Indian Economy
IMF World Economic Outlook India: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी नए आंकड़ों के मुताबिक भारत इस वक्त दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 3.92 ट्रिलियन डॉलर रही, जो ब्रिटेन (4 ट्रिलियन डॉलर) से थोड़ी पीछे है। रैंकिंग में आई एक पायदान की गिरावट के बाद IMF का प्रोजेक्शन बताता है कि यह झटका अस्थायी है। IMF के अनुमान के अनुसार भारत 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी अगले कुछ सालों में भारत की आर्थिक कोशिशें सिर्फ रिकवरी की नहीं, बल्कि एक बड़ी छलांग लगाने की होंगी।
2024 में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और ब्रिटेन उससे पीछे था। लेकिन 2025 में ब्रिटेन 4 ट्रिलियन डॉलर के साथ पांचवें नंबर पर आ गया और भारत 3.92 ट्रिलियन डॉलर के साथ छठे पर खिसक गया। इस गिरावट की दो बड़ी वजहें हैं।
|रैंक
|देश
|GDP (ट्रिलियन डॉलर)
|1
|अमेरिका (US)
|30.8
|2
|चीन (China)
|19.6
|3
|जर्मनी (Germany)
|4.7
|4
|जापान (Japan)
|4.44
|5
|यूनाइटेड किंगडम (UK)
|4.0
|6
|भारत (India)
|3.92
यह बात ध्यान देने वाली है कि रैंकिंग में गिरावट के बावजूद भारत की असली आर्थिक रफ्तार कमजोर नहीं हुई है। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2025 में रुपये के लिहाज से भारत की नॉमिनल जीडीपी 318 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 346.5 लाख करोड़ रुपये हो गई। लेकिन डॉलर में यह बढ़त उतनी नहीं दिखी क्योंकि रुपया कमजोर था।
IMF के प्रोजेक्शन के मुताबिक 2026 में भारत छठे नंबर पर ही रहेगा। इस साल भारत की अनुमानित जीडीपी 4.15 ट्रिलियन डॉलर रहेगी, जबकि ब्रिटेन की 4.26 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन 2027 में भारत की रफ्तार ब्रिटेन से आगे निकल जाएगी। साल 2027 में भारत की जीडीपी 4.58 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जबकि ब्रिटेन 4.47 ट्रिलियन डॉलर पर रहेगा। यानी 2027 में भारत एक बार फिर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
|साल
|भारत की अनुमानित जीडीपी
|वैश्विक रैंकिंग
|2025
|3.92 ट्रिलियन डॉलर
|छठी
|2026
|4.15 ट्रिलियन डॉलर
|छठी
|2027
|4.58 ट्रिलियन डॉलर
|चौथी (UK को पछाड़ेगा)
|2028
|5.06 ट्रिलियन डॉलर
|तीसरी (जापान को पछाड़ेगा)
|2030
|6.17 ट्रिलियन डॉलर
|तीसरी
|2031
|6.79 ट्रिलियन डॉलर
|तीसरी (मजबूत स्थिति)
भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाली यह तेजी 2027 में ही नहीं रुकेगी। IMF के अनुमान के मुताबिक 2028 में भारत जापान को भी पीछे छोड़ देगा। साल 2028 में भारत की जीडीपी 5.06 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है, जबकि जापान की जीडीपी 4.74 ट्रिलियन डॉलर पर होगी। इस एक कदम के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
इसके साथ ही IMF के रिवाइज्ड ट्रेजेक्टरी में भारत 2031 तक इस तीसरी पोजिशन पर मजबूती से टिक जाएगा। 2031 में भारत की जीडीपी 6.79 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जबकि जापान 5.13 ट्रिलियन डॉलर पर होगा।
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