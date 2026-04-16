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India Economy: IMF रैंकिंग में पिछड़ा भारत, लेकिन यह है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का पूरा रोडमैप

India GDP forecast 2027: IMF के ताजा अनुमानों के मुताबिक भारत 2025 में दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन 2027 में ब्रिटेन और 2028 में जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

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भारत

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Gajanand Prajapat

Apr 16, 2026

Indian Economy

Indian Economy

IMF World Economic Outlook India: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी नए आंकड़ों के मुताबिक भारत इस वक्त दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 3.92 ट्रिलियन डॉलर रही, जो ब्रिटेन (4 ट्रिलियन डॉलर) से थोड़ी पीछे है। रैंकिंग में आई एक पायदान की गिरावट के बाद IMF का प्रोजेक्शन बताता है कि यह झटका अस्थायी है। IMF के अनुमान के अनुसार भारत 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी अगले कुछ सालों में भारत की आर्थिक कोशिशें सिर्फ रिकवरी की नहीं, बल्कि एक बड़ी छलांग लगाने की होंगी।

भारत अभी कहां खड़ा है?

2024 में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और ब्रिटेन उससे पीछे था। लेकिन 2025 में ब्रिटेन 4 ट्रिलियन डॉलर के साथ पांचवें नंबर पर आ गया और भारत 3.92 ट्रिलियन डॉलर के साथ छठे पर खिसक गया। इस गिरावट की दो बड़ी वजहें हैं।

रैंकदेशGDP (ट्रिलियन डॉलर)
1अमेरिका (US)30.8
2चीन (China)19.6
3जर्मनी (Germany)4.7
4जापान (Japan)4.44
5यूनाइटेड किंगडम (UK)4.0
6भारत (India)3.92
नए IMF आंकड़ों (2025) के आधार पर टॉप 6 देशों की GDP
  1. सरकार ने जीडीपी की गणना का बेस ईयर बदला, जिससे नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े पुराने अनुमान से करीब 4 फीसदी कम हो गए।
  2. 2024 में जहां एक डॉलर करीब 84.6 रुपये का था, वह 2025 में 88.5 रुपये तक पहुंच गया। चूंकि वैश्विक रैंकिंग डॉलर में मापी जाती है, रुपये की यह कमजोरी सीधे भारत की रैंकिंग पर असर डालती है।

सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल

यह बात ध्यान देने वाली है कि रैंकिंग में गिरावट के बावजूद भारत की असली आर्थिक रफ्तार कमजोर नहीं हुई है। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2025 में रुपये के लिहाज से भारत की नॉमिनल जीडीपी 318 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 346.5 लाख करोड़ रुपये हो गई। लेकिन डॉलर में यह बढ़त उतनी नहीं दिखी क्योंकि रुपया कमजोर था।

2027 में ब्रिटेन को फिर से पछाड़ेगा भारत

IMF के प्रोजेक्शन के मुताबिक 2026 में भारत छठे नंबर पर ही रहेगा। इस साल भारत की अनुमानित जीडीपी 4.15 ट्रिलियन डॉलर रहेगी, जबकि ब्रिटेन की 4.26 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन 2027 में भारत की रफ्तार ब्रिटेन से आगे निकल जाएगी। साल 2027 में भारत की जीडीपी 4.58 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जबकि ब्रिटेन 4.47 ट्रिलियन डॉलर पर रहेगा। यानी 2027 में भारत एक बार फिर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

सालभारत की अनुमानित जीडीपीवैश्विक रैंकिंग
20253.92 ट्रिलियन डॉलरछठी
20264.15 ट्रिलियन डॉलरछठी
20274.58 ट्रिलियन डॉलरचौथी (UK को पछाड़ेगा)
20285.06 ट्रिलियन डॉलरतीसरी (जापान को पछाड़ेगा)
20306.17 ट्रिलियन डॉलरतीसरी
20316.79 ट्रिलियन डॉलरतीसरी (मजबूत स्थिति)

जापान भी हो जाएगा पीछे

भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाली यह तेजी 2027 में ही नहीं रुकेगी। IMF के अनुमान के मुताबिक 2028 में भारत जापान को भी पीछे छोड़ देगा। साल 2028 में भारत की जीडीपी 5.06 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है, जबकि जापान की जीडीपी 4.74 ट्रिलियन डॉलर पर होगी। इस एक कदम के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

इसके साथ ही IMF के रिवाइज्ड ट्रेजेक्टरी में भारत 2031 तक इस तीसरी पोजिशन पर मजबूती से टिक जाएगा। 2031 में भारत की जीडीपी 6.79 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जबकि जापान 5.13 ट्रिलियन डॉलर पर होगा।

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Published on:

16 Apr 2026 12:53 pm

Hindi News / Business / India Economy: IMF रैंकिंग में पिछड़ा भारत, लेकिन यह है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का पूरा रोडमैप

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