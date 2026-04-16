India Economy: IMF रैंकिंग में पिछड़ा भारत, लेकिन यह है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का पूरा रोडमैप

IMF World Economic Outlook India: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी नए आंकड़ों के मुताबिक भारत इस वक्त दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 3.92 ट्रिलियन डॉलर रही, जो ब्रिटेन (4 ट्रिलियन डॉलर) से थोड़ी पीछे है। रैंकिंग में आई एक पायदान की गिरावट के बाद IMF का प्रोजेक्शन बताता है कि यह झटका अस्थायी है। IMF के अनुमान के अनुसार भारत 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी अगले कुछ सालों में भारत की आर्थिक कोशिशें सिर्फ रिकवरी की नहीं, बल्कि एक बड़ी छलांग लगाने की होंगी।