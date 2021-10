इंडसइंड बैंक के कार्ड से शॉपिंग करने पर पाएं एक्स्ट्रा डिस्काउंट का फायदा, EMI की भी मिलेगी सुविधा

नई दिल्ली. इंडसइंड बैंक ने अपने ग्राहकों को त्योहार सीजन में सुविधा देने के लिए ईएमआई का ऑफर निकाला है। अगर आपके पास बैंक का डेबिट कार्ड है तो ऑफलाइन शॉपिंग या मॉल और दुकान से किसी भी तरह की खरीदारी कर उसे किस्तों में कंवर्ट करा सकते हैं। ग्राहक मर्चेंट पीओएस टर्मिनल पर अपना कार्ड स्वाइप/टैप करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, ये सुविधा इंडसइंड बैंक के साथ साझेदार आउटलेट्स पर ही मिलेगी। बैंक के मुताबिक ग्राहक 3, 6, 9, 12, 18 और 24 महीनों की अवधि के साथ ईएमआई विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा, MYOFR टाइप कर 5676757 पर मैसेज के जरिए भी अपनी पात्रता की जांच भी कर सकते हैं।



इंडसइंड बैंक ने कई आउटलेट्स के साथ की है भागीदारी:

आपको बता दें कि इंडसइंड बैंक ने 60,000 से अधिक ऑफ़लाइन मर्चेंट आउटलेट्स के साथ भागीदारी की है। इसमें बड़े प्रारूप के खुदरा विक्रेता, हाइपरमार्केट, मल्टी-ब्रांड और स्टैंड-अलोन स्टोर शामिल हैं। ऑनलाइन खरीदारी को भी सक्षम बनाने के लिए बैंक जल्द ही प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी करेगा।



ऑनलाइन शॉपिंग पर भी मिलेगा ऑफर:

ऑनलाइन शॉपिंग पर भी कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए इंडसइंड बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ऑफर निकाला है। अब इंडसइंड बैंक के ग्राहक अमेजन पर शॉपिंग करते वक्त इंडसइंड बैंक का कार्ड इस्तेमाल कर 10 प्रतिशत तक के डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं।

This festive season, get instant happiness with a 10% instant discount on Amazon with your IndusInd Bank Cards.



To know more visit https://t.co/GBmfFtg3b7 #IndusindBank pic.twitter.com/8x4qkdix9m