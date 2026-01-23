शानदार कमबैक: बड़ी गिरावट के बाद Gold ETF ने लगाई छलांग, Silver ETF के दाम भी चढ़े

एक्स्पर्ट्स का कहना है कि दोनों कीमतों धातुओं का फंडामेंटल बहुत मजबूत है। इसलिए आगे भी तेजी की उम्मीद है। सोने-चांदी में उछाल के साथ ETF का बाजार भी मजबूती हासिल कर रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर मुनाफावसूली आम है। लिहाजा, अगले कुछ सत्रों में गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन यह स्थायी नहीं होगी। कुछ देर की खामोशी के बाद कीमतों में वापस तेजी का रुख आएगा। मालूम हो कि गोल्ड-सिल्वर में 24 जनवरी को बड़ा उछाल आया है। MCX पर 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने के भाव 1,58,074 रुपए चल रहे हैं। जबकि चांदी 3,33,601 प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है।