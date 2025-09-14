सोना फिर हुआ महंगा! एक हफ्ते में बढ़ा इतने हजार, चांदी 1.28 लाख के पार

Gold And Silver Price: दिवाली से पहले सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते एक हफ्ते में दोनों कीमती धातुओं में इजाफा दर्ज किया गया है। इसी वजह से सोना और चांदी की कीमती धातुओं की कीमत ऑल-टाइम हाई के करीब बनी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों और तेजी देखने को मिलेगी।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,06,338 रुपये से बढ़कर 1,09,707 रुपये हो गई है, जो 3,369 रुपये की वृद्धि दर्शाता है। इसी तरह, 22 कैरेट सोने का दाम 97,406 रुपये से बढ़कर 1,00,492 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 79,754 रुपये से बढ़कर 82,280 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है।
सोने के साथ चांदी में भी उछाल देखने को मिल रहा है। समीक्षा अवधि में चांदी की कीमत 4,838 रुपए बढ़कर 1,28,008 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,23,170 रुपए प्रति किलो थी। आने वाले दिनों में इसके दाम और बढ़ सकते है।
विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता इस तेजी का प्रमुख कारण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा से ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता बढ़ी है। ऐसी परिस्थितियों में सोना और चांदी सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, जिससे इनकी मांग बढ़ती है। सीमित आपूर्ति के कारण मांग बढ़ने से कीमतों में उछाल आता है।
एलकेपी कमोडिटीज के जतिन त्रिवेदी ने बताया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना ने भी सोने की कीमतों को समर्थन दिया है। टैरिफ और डीडॉलराइजेशन की थीम के चलते सोने की कीमतों में तेजी बनी हुई है। त्रिवेदी का अनुमान है कि आने वाले समय में 24 कैरेट सोने की कीमत 1.07 लाख से 1.12 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रह सकती है।
इस साल 1 जनवरी से अब तक 24 कैरेट सोने की कीमत में 44.04% की वृद्धि हुई है, जो 76,162 रुपये से बढ़कर 1,09,707 रुपये हो गई। चांदी की कीमत भी 86,017 रुपये प्रति किलो से 48.81% बढ़कर 1,28,008 रुपये हो गई।