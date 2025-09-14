सोना फिर हुआ महंगा! एक हफ्ते में बढ़ा इतने हजार, चांदी 1.28 लाख के पार

एलकेपी कमोडिटीज के जतिन त्रिवेदी ने बताया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना ने भी सोने की कीमतों को समर्थन दिया है। टैरिफ और डीडॉलराइजेशन की थीम के चलते सोने की कीमतों में तेजी बनी हुई है। त्रिवेदी का अनुमान है कि आने वाले समय में 24 कैरेट सोने की कीमत 1.07 लाख से 1.12 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रह सकती है।