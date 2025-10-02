Gold Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, जानिए आज तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स किस भाव बेच रहे गोल्ड

सोने की कीमत बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुई थी। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: कुछ दिनों से लगातार बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा सोना बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार को सोना 0.03 फीसदी या 30 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1,17,558 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव 0.11 फीसदी या 154 रुपये की गिरावट के साथ 1,44,566 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। आइए जानते हैं कि दिग्गज ज्वैलर्स आज किस भाव सोना बेच रहे हैं।
जूलरी ब्रांड तनिष्क गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,09,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 89,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,19,670 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,18,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,08,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 89,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
कल्याण ज्वैलर्स गुरुवार, 2 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,08,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स गुरुवार, 2 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,08,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, बुधवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,17,330 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 22 कैरेट सोना 1,14,520 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 20 कैरेट सोना 1,04,430 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 18 कैरेट सोना 95,040 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 75,680 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग