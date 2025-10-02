Patrika LogoSwitch to English

Gold Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, जानिए आज तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स किस भाव बेच रहे गोल्ड

Gold Price Today: सोने का घरेलू वायदा भाव बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था। आज 2 अक्टूबर को तनिष्क 24 कैरेट गोल्ड 1,19,670 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 02, 2025

Gold Price Today

सोने की कीमत बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुई थी। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: कुछ दिनों से लगातार बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा सोना बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार को सोना 0.03 फीसदी या 30 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1,17,558 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव 0.11 फीसदी या 154 रुपये की गिरावट के साथ 1,44,566 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। आइए जानते हैं कि दिग्गज ज्वैलर्स आज किस भाव सोना बेच रहे हैं।

तनिष्क में सोने का भाव

जूलरी ब्रांड तनिष्क गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,09,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 89,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,19,670 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,18,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,08,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 89,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स गुरुवार, 2 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,08,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स गुरुवार, 2 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,08,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।

हाजिर बाजार में सोने के भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, बुधवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,17,330 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 22 कैरेट सोना 1,14,520 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 20 कैरेट सोना 1,04,430 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 18 कैरेट सोना 95,040 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 75,680 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था।

Published on:

02 Oct 2025 12:34 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, जानिए आज तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स किस भाव बेच रहे गोल्ड

