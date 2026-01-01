Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में आज भी बड़ी गिरावट, जानिए घटकर क्या रह गई हैं कीमतें

सोने-चांदी में गिरावट देखने को मिली है। (PC: Gemini)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को भी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव 0.23 फीसदी या 307 रुपये की गिरावट के साथ 1,35,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यूएस डॉलर के मजबूत होने से सोने में मुनाफावसूली देखने को मिली, जिससे भाव गिर गए। हालांकि, इस साल यूएस फेड द्वारा रेट कट को लेकर बढ़ी हुई उम्मीदों ने इस गिरावट को सीमित रखा।
चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार सुबह भी चांदी की कीमतें बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखाई दीं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का भाव शुरुआती कारोबार में 0.36 फीसदी या 851 रुपये की गिरावट के साथ 2,34,850 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने का वैश्विक भाव बुधवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था। कॉमेक्स पर सोने का भाव 1.03 फीसदी या 45.20 डॉलर की गिरावट के साथ 4,341.10 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.46 फीसदी या 20.12 डॉलर की गिरावट के साथ 4,319.37 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतें भी बुधवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुई थीं। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 9.39 फीसदी या 7.32 डॉलर की बड़ी गिरावट के साथ 70.60 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.01 फीसदी या 0.01 डॉलर की गिरावट के साथ 71.65 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई।
