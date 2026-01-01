1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में आज भी बड़ी गिरावट, जानिए घटकर क्या रह गई हैं कीमतें

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। वैश्विक कीमतें भी लाल निशान पर हैं। डॉलर में मजबूती से सोने में बिकवाली दिखी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 01, 2026

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी में गिरावट देखने को मिली है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को भी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव 0.23 फीसदी या 307 रुपये की गिरावट के साथ 1,35,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यूएस डॉलर के मजबूत होने से सोने में मुनाफावसूली देखने को मिली, जिससे भाव गिर गए। हालांकि, इस साल यूएस फेड द्वारा रेट कट को लेकर बढ़ी हुई उम्मीदों ने इस गिरावट को सीमित रखा।

चांदी में भारी गिरावट

चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार सुबह भी चांदी की कीमतें बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखाई दीं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का भाव शुरुआती कारोबार में 0.36 फीसदी या 851 रुपये की गिरावट के साथ 2,34,850 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने की वैश्विक कीमतों में बड़ी गिरावट

सोने का वैश्विक भाव बुधवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था। कॉमेक्स पर सोने का भाव 1.03 फीसदी या 45.20 डॉलर की गिरावट के साथ 4,341.10 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.46 फीसदी या 20.12 डॉलर की गिरावट के साथ 4,319.37 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था।

चांदी का वैश्विक भाव टूटा

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतें भी बुधवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुई थीं। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 9.39 फीसदी या 7.32 डॉलर की बड़ी गिरावट के साथ 70.60 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.01 फीसदी या 0.01 डॉलर की गिरावट के साथ 71.65 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई।

ये भी पढ़ें

LPG cylinder Price Hike: साल के पहले ही दिन लगा महंगाई का झटका, गैस सिलेंडर की कीमतों में आया बड़ा उछाल
कारोबार
LPG cylinder Price Hike

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

01 Jan 2026 11:24 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में आज भी बड़ी गिरावट, जानिए घटकर क्या रह गई हैं कीमतें

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Cigarettes Price Hike: आसमान पर पहुंचेगी सिगरेट की कीमतें, लगा 40% GST और ऊपर से जबरदस्त एक्साइज ड्यूटी, कंपनियों के शेयर 15% तक लुढ़के

Excise Duty on Cigarettes
कारोबार

महंगा भले ही कमर्शियल सिलेंडर हुआ, लेकिन जेब आपकी भी कटेगी!

Inflation Impact LPG Price Hike
कारोबार

CV रखिए तैयार! 2026 में मिलेंगी 1.2 करोड़ नौकरियां; ये 3 सेक्टर्स रहेंगे फोकस में, महिलाओं को ज्यादा मौका

कारोबार

CNG PNG Price Cut: साल के पहले दिन बड़ा तोहफा, सस्ती हो गई सीएनजी और पीएनजी, जानिए कितने घट गए दाम

CNG PNG Price Cut
कारोबार

LPG cylinder Price Hike: साल के पहले ही दिन लगा महंगाई का झटका, गैस सिलेंडर की कीमतों में आया बड़ा उछाल

LPG cylinder Price Hike
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.