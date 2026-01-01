LPG cylinder Price Hike: साल के पहले ही दिन लगा महंगाई का झटका, गैस सिलेंडर की कीमतों में आया बड़ा उछाल

एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है।
LPG Cylinder Price Hike: साल 2026 के पहले ही दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम एक जनवरी यानी आज से बढ़ गए हैं। कीमतों में यह बढ़ोतरी कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। 19 किलोग्राम वाला यह एलपीजी सिलेंडर रेस्टोरेंट, होटल और शादी-ब्याह में काम आता है। वहीं, 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
एक जनवरी से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपये बढ़ गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस तरह इस सिलेंडर की कीमत में करीब 7 फीसदी का इजाफा किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक, आज दिल्ली में यह गैस सिलेंडर 1691.50 रुपये में बिक रहा है। इससे पहले भाव 1580.50 रुपये थे। देश के दूसरे हिस्सों में भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये का ही इजाफा हुआ है। बता दें कि इस सिलेंडर की कीमत दिसंबर में 10 रुपये और नवंबर में 5 रुपये कम हुई थी। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ने से बाहर खाना-पीना महंगा हो सकता है।
|शहर
|प्राइस
|दिल्ली
|1691.50 रुपये
|कोलकाता
|1795 रुपये
|मुंबई
|1642.50 रुपये
|चेन्नई
|1849.50 रुपये
|शहर
|कीमत
|दिल्ली
|853 रुपये
|मुंबई
|852.50 रुपये
|लखनऊ
|890.50 रुपये
|पटना
|951 रुपये
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया है। 14.2 किलोग्राम वाले इस एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 8 अप्रैल 2025 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमतें न तो बढ़ी हैं और न ही घटी हैं।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग