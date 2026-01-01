1 जनवरी 2026,

गुरुवार

कारोबार

LPG cylinder Price Hike: साल के पहले ही दिन लगा महंगाई का झटका, गैस सिलेंडर की कीमतों में आया बड़ा उछाल

LPG Cylinder Price Hike: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में आज 111 रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 01, 2026

LPG cylinder Price Hike

एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है।

LPG Cylinder Price Hike: साल 2026 के पहले ही दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम एक जनवरी यानी आज से बढ़ गए हैं। कीमतों में यह बढ़ोतरी कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। 19 किलोग्राम वाला यह एलपीजी सिलेंडर रेस्टोरेंट, होटल और शादी-ब्याह में काम आता है। वहीं, 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

एलपीजी सिलेंडर 111 रुपये हुआ महंगा

एक जनवरी से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपये बढ़ गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस तरह इस सिलेंडर की कीमत में करीब 7 फीसदी का इजाफा किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक, आज दिल्ली में यह गैस सिलेंडर 1691.50 रुपये में बिक रहा है। इससे पहले भाव 1580.50 रुपये थे। देश के दूसरे हिस्सों में भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये का ही इजाफा हुआ है। बता दें कि इस सिलेंडर की कीमत दिसंबर में 10 रुपये और नवंबर में 5 रुपये कम हुई थी। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ने से बाहर खाना-पीना महंगा हो सकता है।

19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के नए दाम

शहरप्राइस
दिल्ली1691.50 रुपये
कोलकाता1795 रुपये
मुंबई1642.50 रुपये
चेन्नई1849.50 रुपये

घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भाव

शहरकीमत
दिल्ली853 रुपये
मुंबई852.50 रुपये
लखनऊ890.50 रुपये
पटना951 रुपये

रसोई के बजट पर नहीं पड़ेगा असर

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया है। 14.2 किलोग्राम वाले इस एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 8 अप्रैल 2025 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमतें न तो बढ़ी हैं और न ही घटी हैं।

Published on:

Hindi News / Business / LPG cylinder Price Hike: साल के पहले ही दिन लगा महंगाई का झटका, गैस सिलेंडर की कीमतों में आया बड़ा उछाल

