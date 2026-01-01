LPG cylinder Price Hike: साल के पहले ही दिन लगा महंगाई का झटका, गैस सिलेंडर की कीमतों में आया बड़ा उछाल

एक जनवरी से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपये बढ़ गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस तरह इस सिलेंडर की कीमत में करीब 7 फीसदी का इजाफा किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक, आज दिल्ली में यह गैस सिलेंडर 1691.50 रुपये में बिक रहा है। इससे पहले भाव 1580.50 रुपये थे। देश के दूसरे हिस्सों में भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये का ही इजाफा हुआ है। बता दें कि इस सिलेंडर की कीमत दिसंबर में 10 रुपये और नवंबर में 5 रुपये कम हुई थी। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ने से बाहर खाना-पीना महंगा हो सकता है।