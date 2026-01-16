Gold Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, जोयालुक्कास और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,41,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,38,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,26,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,14,790 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 91,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है।