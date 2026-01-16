16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, जोयालुक्कास और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: चांदी की कीमतों में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। शुरुआती कारोबार में इसमें करीब 6000 रुपये की गिरावट देखी जा रही थी। वहीं, दोपहर आते-आते भाव हरे निशान पर ट्रेड करने लगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 16, 2026

Gold Price Today

सोने की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। चांदी का घरेलू वायदा भाव शुक्रवार सुबह करीब 6000 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा था। दोपहर आते-आते इसमें रिकवरी आती चली गई और दाम हरे निशान पर ट्रेड करने लगे। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार दोपहर चांदी का वायदा भाव 0.26 फीसदी या 755 रुपये की तेजी के साथ 2,92,332 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

वहीं, सोने की घरेलू वायदा कीमतों में आज सुबह से ही गिरावट देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में यह 705 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। वहीं, शुक्रवार दोपहर यह 0.08 फीसदी या 116 रुपये की गिरावट के साथ 1,43,005 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,41,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,38,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,26,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,14,790 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 91,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

सोने की शुद्धता (कैरेट)रेट (₹ प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट1,41,720
22 कैरेट1,38,320
20 कैरेट1,26,130
18 कैरेट1,14,790
14 कैरेट91,410

तनिष्क में सोने का रेट

तनिष्क शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोना 1,31,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,07,880 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,43,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

ज्वैलरी ब्रांड24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)14 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
तनिष्क1,43,8401,31,8501,07,880
जोयालुक्कास1,43,4001,31,4501,07,550
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,31,4501,07,55083,650
कल्याण ज्वैलर्स1,31,450

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोना 1,43,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,31,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,07,550 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज शुक्रवार को 22 कैरेट सोना 1,31,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,07,550 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 83,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज शुक्रवार, 16 जनवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,31,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Today: गिर गए सोने के भाव, चांदी में आई जबरदस्त मंदी, जानिए क्या रह गई हैं कीमतें
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Updated on:

16 Jan 2026 04:06 pm

Published on:

16 Jan 2026 04:05 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, जोयालुक्कास और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Budget 2026: UPI से पेमेंट पर क्या नए बजट के बाद लगेगी फीस?

upi budget 2026
कारोबार

Budget 2026: MSME के लिए कई योजनाएं होने के बाद भी फायदा क्यों मिल रहा कम? अब नीति आयोग ने दिया यह सुझाव

Budget 2026
कारोबार

कीमत देखकर ही न करें सोने-चांदी में निवेश, डिमांड-सप्लाई का पूरा गणित भी समझें

Gold and silver investment 2026
कारोबार

Real Estate News: किराए पर रहें या घर खरीद लें… समझ नहीं आ रहा? इस कैलकुलेशन में छिपा है आपका जवाब

Real Estate News
कारोबार

‘मैं उधार लेकर काम चला रहा हूं’ अरबों की कंपनी के मालिक यूट्यूबर MrBeast ने यह क्या कह दिया! कहां गया सारा पैसा?

mrbeast negative money
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.