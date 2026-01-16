Gold Silver Price Today: गिर गए सोने के भाव, चांदी में आई जबरदस्त मंदी, जानिए क्या रह गई हैं कीमतें

बिकवाली के दबाव और कमजोर वैश्विक रुख के चलते सोने-चांदी में यह गिरावट आई है। यूएस डॉलर के 6 हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंच जाने से चांदी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स 0.24 फीसदी चढ़कर 99.31 पर पहुंच गई है। अमेरिका में बेरोजगारी के मजबूत आंकड़ों के चलते डॉलर में यह उछाल आया है। वहीं, यूएस-ईरान के बीच तनाव कम होने से भी सोने-चांदी की कीमतों में बिकवाली दिखी।