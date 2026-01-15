8th Pay Commission Salary Hike: आठवें वेतन आयोग में लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी? देखिए यह लिस्ट

आठवें वेतन आयोग में सभी लेवल के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। (PC: AI)
8th Pay Commission Salary Hike: जब भी कोई नया वेतन आयोग आता है, तो सभी लेवल के कर्मचारियों का बेसिक पे और भत्ते संशोधित जाते हैं। आमतौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है। इन संशोधनों से सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। छठे वेतन आयोग में 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के कारण बेसिक पे 1.92 गुना बढ़ी थी। जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 गुना हो गई।
फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग द्वारा आर्थिक और संगठनात्मक स्थितियों का आकलन करने के बाद तय किया जाता है। इसे मौजूदा बेसिक पे और ग्रेड पे को जोड़कर तथा आवश्यक वेतन वृद्धि के स्तर का मूल्यांकन करके निर्धारित किया जाता है। इस पर महंगाई, जीवन-यापन की लागत, खुदरा महंगाई दर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए खुदरा महंगाई दर के रुझान, सरकार की वित्तीय क्षमता और कुल वेतन खर्च की सीमा जैसे फैक्टर्स का भी असर पड़ता है।
ईटी की एक रिपोर्ट में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हवाले से बताया गया कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर करीब 2.13 हो सकता है। इस अनुमान में मौजूदा 58% महंगाई भत्ता (DA), लागू होने से पहले संभावित DA बढ़ोतरी, वार्षिक वेतन वृद्धि और 3.6 यूनिट पर आधारित पारिवारिक उपभोग मानकों को शामिल किया गया है।
सातवें वेतन आयोग में लेवल-1 के कर्मचारियों के लिए मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये है। लेवल-2 के कर्मचारियों के लिए मिनिमम बेसिक पे 19,900 रुपये है। लेवल-3 के कर्मचारियों के लिए मिनिमम बेसिक पे 21,700 रुपये है। लेवल-4 के कर्मचारियों के लिए मिनिमम बेसिक पे 25,500 रुपये है। वहीं, लेवल-5 कर्मचारियों के लिए मिनिमम बेसिक पे 29,200 रुपये है।
|लेवल
|सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पे (₹)
|लेवल-1
|18,000
|लेवल-2
|19,900
|लेवल-3
|21,700
|लेवल-4
|25,500
|लेवल-5
|29,200
अगर आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, तो लेवल-1 कर्मचारियों का अनुमानित मिनिमम बेसिक पे- 34,560 रुपये, लेवल-2 कर्मचारियों का 38,208 रुपये, लेवल-3 कर्मचारियों का 41,664 रुपये, लेवल-4 कर्मचारियों का 48,960 रुपये और लेवल-5 कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे 56,064 रुपये हो जाएगा।
|लेवल
|1.92 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित न्यूनतम बेसिक पे (₹)
|लेवल-1
|34,560
|लेवल-2
|38,208
|लेवल-3
|41,664
|लेवल-4
|48,960
|लेवल-5
|56,064
आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फेक्टर 2.15 रहने पर लेवल-1 कर्मचारियों का अनुमानित न्यूनतम बेसिक पे 38,700 रुपये, लेवल-2 कर्मचारियों का 42,785 रुपये, लेवल-3 कर्मचारियों का 46,655 रुपये, लेवल-4 कर्मचारियों का 54,825 रुपये और लेवल-5 कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे 62,780 रुपये हो जाएगा।
|लेवल
|2.15 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित न्यूनतम बेसिक पे (₹)
|लेवल-1
|38,700
|लेवल-2
|42,785
|लेवल-3
|46,655
|लेवल-4
|54,825
|लेवल-5
|62,780
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है, तो लेवल-1 कर्मचारियों का अनुमानित न्यूनतम बेसिक पे 46,260 रुपये, लेवल-2 कर्मचारियों का 51,143 रुपये, लेवल-3 कर्मचारियों का 55,769 रुपये, लेवल-4 कर्मचारियों का 65,535 रुपये और लेवल-5 कर्मचारियों का 75,044 रुपये हो सकता है।
|लेवल
|2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित न्यूनतम बेसिक पे (₹)
|लेवल-1
|46,260
|लेवल-2
|51,143
|लेवल-3
|55,769
|लेवल-4
|65,535
|लेवल-5
|75,044
