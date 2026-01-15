8th Pay Commission Salary Hike: आठवें वेतन आयोग में लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी? देखिए यह लिस्ट

8th Pay Commission Salary Hike: जब भी कोई नया वेतन आयोग आता है, तो सभी लेवल के कर्मचारियों का बेसिक पे और भत्ते संशोधित जाते हैं। आमतौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है। इन संशोधनों से सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। छठे वेतन आयोग में 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के कारण बेसिक पे 1.92 गुना बढ़ी थी। जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 गुना हो गई।