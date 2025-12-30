Gold Silver Price Today: उच्च स्तरों से लड़खड़ाकर गिरा सोना, चांदी में भी भारी गिरावट, कीमतों ने क्यों खाई पलटी?

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी सोमवार को जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 2,39,787 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं, सोमवार को चांदी का भाव 2,24,429 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। इस तरह एक ही दिन में कीमत 15,358 रुपये टूट गई। हालांकि, मंगलवार सुबह चांदी की कीमतों में रिकवरी आई है। शुरुआती कारोबार में भाव 9,371 रुपये की बढ़त के साथ 2,33,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि, अब भी भाव शुक्रवार की तुलना में 5,987 रुपये डाउन हैं।