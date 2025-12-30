Gold Silver Price Today: उच्च स्तरों से लड़खड़ाकर गिरा सोना, चांदी में भी भारी गिरावट, कीमतों ने क्यों खाई पलटी?

सोने-चांदी की कीमतों में उच्च स्तरों से जबरदस्त गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार को जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। उच्च स्तरों पर इन धातुओं में भारी मुनाफावसूली हुई है। भू-राजनीतिक तनाव में कमी और मुनाफावसूली से इस गिरावट को बल मिला। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1,39,873 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं, इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने का भाव टूटकर 1,34,942 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस तरह एक ही दिन में कीमतें करीब 5000 रुपये टूट गईं।
मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सोना एमसीएक्स पर 0.44 फीसदी या 599 रुपये की बढ़त के साथ 1,35,541 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। हालांकि, बीते शुक्रवार की तुलना में भाव 4,332 रुपये टूटे हुए हैं।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी सोमवार को जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 2,39,787 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं, सोमवार को चांदी का भाव 2,24,429 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। इस तरह एक ही दिन में कीमत 15,358 रुपये टूट गई। हालांकि, मंगलवार सुबह चांदी की कीमतों में रिकवरी आई है। शुरुआती कारोबार में भाव 9,371 रुपये की बढ़त के साथ 2,33,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि, अब भी भाव शुक्रवार की तुलना में 5,987 रुपये डाउन हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ मुलाकात की है। दोनों ने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के पीस प्लान पर चर्चा की है। यह भू-राजनीतिक तनाव के कम होने के संकेत हैं। इससे सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में कमजोर हुआ है, जिसका असर कीमतों पर दिखाई दिया। इसके अलावा सोने-चांदी में उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली भी देखने को मिली।
कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव मंगलवार सुबह 33 डॉलर की बढ़त के साथ 4,376.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.71 फीसदी या 30.93 डॉलर की बढ़त के साथ 4,363 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का वैश्विक भाव कॉमेक्स पर 5.18 फीसदी या 3.61 डॉलर की बढ़त के साथ 74.07 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। उधर सिल्वर स्पॉट इस समय 3.33 फीसदी या 2.40 डॉलर की बढ़त के साथ 74.53 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
