Gold Price Today: गिर गए सोने के भाव, तनिष्क, मालाबार और जोयालुक्कास में जानिए 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today: सोने की कीमत में गुरुवार को गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.63 फीसदी या 761 रुपये की गिरावट के साथ 1,19,905 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.38 फीसदी या 561 रुपये की गिरावट के साथ 1,45,520 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।