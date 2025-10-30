Gold Price Today: गिर गए सोने के भाव, तनिष्क, मालाबार और जोयालुक्कास में जानिए 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट्स

सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: सोने की कीमत में गुरुवार को गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.63 फीसदी या 761 रुपये की गिरावट के साथ 1,19,905 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.38 फीसदी या 561 रुपये की गिरावट के साथ 1,45,520 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स गुरुवार, 30 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,10,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 90,370 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 70,290 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
जोयालुक्कास गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,20,490 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,10,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 90,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
|ज्वैलरी ब्रांड
|24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|₹1,10,450
|₹90,370
|₹70,290
|जोयालुक्कास
|₹1,20,490
|₹1,10,450
|₹90,370
|—
|तनिष्क
|₹1,22,840
|₹1,12,600
|₹92,130
|—
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|₹1,10,450
|—
|—
तनिष्क गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,12,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 92,130 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,22,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स गुरुवार, 30 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,10,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
