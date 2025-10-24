Gold Price Today: सोने में भारी गिरावट, चांदी भी लुढ़की, जानिए कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क और मालाबार में 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: सोने की कीमतों में शुक्रवार दोपहर बड़ी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव 1.04 फीसदी या 1294 रुपये की गिरावट के साथ 1,22,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.37 फीसदी या 2042 रुपये की गिरावट के साथ 1,46,470 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। आइए जानते हैं कि ज्वैलर्स आज किस भाव सोना बेच रहे हैं।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शुक्रवार, 24 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 94,090 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 73,180 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
जोयालुक्कास शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,25,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 94,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
तनिष्क शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,15,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 94,130 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,25,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स शुक्रवार, 24 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
