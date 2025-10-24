Gold Price Today: सोने में भारी गिरावट, चांदी भी लुढ़की, जानिए कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क और मालाबार में 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today: सोने की कीमतों में शुक्रवार दोपहर बड़ी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव 1.04 फीसदी या 1294 रुपये की गिरावट के साथ 1,22,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.37 फीसदी या 2042 रुपये की गिरावट के साथ 1,46,470 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। आइए जानते हैं कि ज्वैलर्स आज किस भाव सोना बेच रहे हैं।