Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बंपर तेजी, जानिए मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की घरेलू हाजिर कीमतों की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को 24 कैरेट सोना 1,22,090 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोना 1,19,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। 20 कैरेट सोना 1,08,660 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 98,890 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 78,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।