Gold Rate Today: जेवर खरीदने जा रहे हैं? जानिए कल्याण ज्वैलर्स और तनिष्क में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट्स

सोने में मिला-जुला रुख देखा जा रहा है। (PC: AI)
Gold Rate Today: घरेलू वायदा बाजार में सोने का भाव मंगलवार दोपहर हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा। एमसीएक्स एक्सचेंज पर इस समय सोना 0.37 फीसदी या 558 रुपये की बढ़त के साथ 1,50,539 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.01 फीसदी या 27 रुपये की बढ़त के साथ 2,33,406 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,47,490 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,43,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,31,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,19,470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 95,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 को 22 कैरेट सोना 1,37,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,12,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,50,270 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज मंगलवार, 7 अप्रैल को 22 कैरेट सोने का रेट 1,37,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
जोयालुक्कास में मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 को 24 कैरेट सोना 1,49,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,37,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,12,380 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,37,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,12,380 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 87,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
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