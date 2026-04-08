Gold Price Today: सोने-चांदी में आज बंपर तेजी, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Price Today: सोने की कीमत में बढ़त देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना बुधवार दोपहर हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 2.18 फीसदी या 3,273 रुपये की बढ़त के साथ 1,53,562 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 5.68 फीसदी या 13,152 रुपये की बढ़त के साथ 2,44,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,52,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,48,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,35,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,23,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 98,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क बुधवार, 8 अप्रैल 2026 को 22 कैरेट सोना 1,41,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,15,690 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
|ज्वेलरी ब्रांड
|कैरेट
|कीमत (₹ प्रति 10 ग्राम)
|तनिष्क
|24 कैरेट
|₹1,54,250
|22 कैरेट
|₹1,41,400
|18 कैरेट
|₹1,15,690
|कल्याण ज्वैलर्स
|22 कैरेट
|₹1,41,000
|जोयालुक्कास
|24 कैरेट
|₹1,53,820
|22 कैरेट
|₹1,41,000
|18 कैरेट
|₹1,15,360
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|22 कैरेट
|₹1,41,000
|18 कैरेट
|₹1,15,360
|14 कैरेट
|₹89,730
कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 8 अप्रैल को 22 कैरेट सोने का रेट 1,41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
जोयालुक्कास में बुधवार, 8 अप्रैल 2026 को 24 कैरेट सोना 1,53,820 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,15,360 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,15,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 89,730 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
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