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Gold Price Today: सोने-चांदी में आज बंपर तेजी, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते की सीजफायर डील होने के चलते सोने में आज तेजी देखी जा रही है। वहीं, चांदी भी हरे निशान पर ट्रेड कर रही है।

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भारत

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Pawan Jayaswal

Apr 08, 2026

Gold Price Today

सोने-चांदी में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Price Today: सोने की कीमत में बढ़त देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना बुधवार दोपहर हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 2.18 फीसदी या 3,273 रुपये की बढ़त के साथ 1,53,562 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 5.68 फीसदी या 13,152 रुपये की बढ़त के साथ 2,44,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

हाजिर बाजार में सोने के भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,52,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,48,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,35,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,23,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 98,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क बुधवार, 8 अप्रैल 2026 को 22 कैरेट सोना 1,41,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,15,690 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

ज्वेलरी ब्रांडकैरेटकीमत (₹ प्रति 10 ग्राम)
तनिष्क24 कैरेट₹1,54,250
22 कैरेट₹1,41,400
18 कैरेट₹1,15,690
कल्याण ज्वैलर्स22 कैरेट₹1,41,000
जोयालुक्कास24 कैरेट₹1,53,820
22 कैरेट₹1,41,000
18 कैरेट₹1,15,360
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स22 कैरेट₹1,41,000
18 कैरेट₹1,15,360
14 कैरेट₹89,730

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 8 अप्रैल को 22 कैरेट सोने का रेट 1,41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में बुधवार, 8 अप्रैल 2026 को 24 कैरेट सोना 1,53,820 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,15,360 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,15,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 89,730 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

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Gold Silver Price News

Published on:

08 Apr 2026 03:10 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने-चांदी में आज बंपर तेजी, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

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