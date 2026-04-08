Why Share Market Rise Today: सेंसेक्स में आज क्यों आई 3000 अंक की जबरदस्त तेजी? इन 5 पॉइंट्स से समझिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वाशिंगटन दो सप्ताह के लिए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। ईरान ने भी इस युद्धविराम योजना को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा, शुक्रवार को इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होगी। बाजार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पश्चिम एशियाई युद्ध की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार के अनुसार, इस युद्धविराम और हॉर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के फिर से खुलने की संभावना ने बाजार का परिदृश्य बदल दिया है, जिससे 'बुल्स' (तेजड़िए) फिर से हावी हो रहे हैं।