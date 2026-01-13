13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Price Today: टूट गए सोने के भाव, चांदी में भी आई गिरावट, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: सोने-चांदी में मंगलवार दोपहर मुनाफावसूली देखने को मिली है। दोनों कीमती धातुओं के भाव लाल निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिये हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 13, 2026

Gold Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में मंगलवार दोपहर गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। सोने का वायदा भाव एमसीएक्स एक्सचेंज पर 0.46 फीसदी या 647 रुपये की गिरावट के साथ 1,41,385 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का वायदा भाव इस समय 0.71 फीसदी या 1917 रुपये की गिरावट के साथ 2,66,741 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,40,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,37,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,25,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,13,790 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 90,610 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

तनिष्क में सोने का रेट

तनिष्क मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोना 1,30,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,06,940 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,42,580 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोना 1,42,530 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,30,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,06,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज मंगलवार को 22 कैरेट सोना 1,30,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,06,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 83,140 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज मंगलवार, 13 जनवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,30,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

ये भी पढ़ें

8th Pay Commission: DA की सबसे धीमी रफ्तार, सैलरी पर क्या पड़ेगा असर? जानिए पूरा गणित
कारोबार
8th pay commission

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

13 Jan 2026 01:08 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: टूट गए सोने के भाव, चांदी में भी आई गिरावट, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

ड्रीम कार लैंड रोवर डिफेंडर खरीदनी है? 20-4-10 रूल बताएगा आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए

कारोबार

25 साल का होम लोन 10 साल में हो जाएगा खत्म! बचेंगे 35 लाख रुपये से ज्यादा, ये है 3 स्टेप फॉर्मूला

कारोबार

अमेरिका में यह क्या चल रहा? ट्रंप के खिलाफ US Fed चेयरमैन ने खोला मोर्चा

Donald Trump Vs Jerome Powell
कारोबार

8th Pay Commission: DA की सबसे धीमी रफ्तार, सैलरी पर क्या पड़ेगा असर? जानिए पूरा गणित

8th pay commission
कारोबार

कभी मिलता था 585 रुपये मेहनताना, अब हर घंटे कमा रहे 2.8 लाख, देखिए इस शख्स की फर्श से अर्श तक की कहानी

Walmart CEO Doug McMillon Success Story
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.