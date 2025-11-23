Gold Price: पिछले 1 महीने में कैसा रहा सोने का ट्रेंड, अगले एक महीने में कहां जा सकते हैं भाव, एक्सपर्ट से समझिए

Gold Price Today: भारत में इस समय शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में सर्राफा बाजारों में अच्छी चहल-पहल है। लेकिन ऊंची कीमतों ने ग्राहकों की जेब पर बोझ काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। पिछले एक महीने में सोने की कीमतों का ट्रेंड देखें, तो भाव में इजाफा देखने को मिला है। 22 अक्टूबर को एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने के भाव 1,21,857 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए थे। वहीं, बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 21 नवंबर को सोने का भाव 1,24,191 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस तरह सोने की कीमत में पिछले एक महीने में 2,334 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है।