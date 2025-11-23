Gold Price: पिछले 1 महीने में कैसा रहा सोने का ट्रेंड, अगले एक महीने में कहां जा सकते हैं भाव, एक्सपर्ट से समझिए

बीते एक महीने में सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: भारत में इस समय शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में सर्राफा बाजारों में अच्छी चहल-पहल है। लेकिन ऊंची कीमतों ने ग्राहकों की जेब पर बोझ काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। पिछले एक महीने में सोने की कीमतों का ट्रेंड देखें, तो भाव में इजाफा देखने को मिला है। 22 अक्टूबर को एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने के भाव 1,21,857 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए थे। वहीं, बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 21 नवंबर को सोने का भाव 1,24,191 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस तरह सोने की कीमत में पिछले एक महीने में 2,334 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी बीते एक महीने में तेजी आई है। 22 अक्टूबर को चांदी का वायदा भाव एमसीएक्स पर 1,45,558 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, बीते शुक्रवार 21 नवंबर को चांदी का भाव 1,54,151 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। इस तरह बीते एक महीने में चांदी की कीमतों में 8,593 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है।
गुड रिटर्न्स के अनुसार, 23 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,25,990 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,15,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट आज 94,530 रुपये प्रति 10 ग्राम है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में चांदी का हाजिर भाव आज 1,64,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि इस समय दुनियाभर में भू-राजनैतिक तनाव कम हुआ है। वहीं, टैरिफ को लेकर टेंशन भी कम हुई है। इसलिए सोने में अभी और गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा, 'अगर दुनिया में कोई नई लड़ाई नहीं हुई, तो सोने की कीमतें दिसंबर 2025 तक 1,10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर सकती हैं।'
