Gold Silver Price Today: अमेरिका में ब्याज दर पर फैसले से पहले सोने में गिरावट, उधर चांदी में जारी है तेजी, जानिए आज के भाव

Gold Silver Price Today: अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर फैसले से पहले सोने में गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। मंगलवार सुबह एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 0.21 फीसदी या 267 रुपये की गिरावट के साथ 1,29,695 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोने के निवेशक इस समय यूएस फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जो 10 दिसंबर को आने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि यूएस फेड ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। रेट कट की उम्मीदें सोने के लिए पॉजिटिव हैं। लेकिन बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी सोने की कीमतों पर दबाव डाल रही है।