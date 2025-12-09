Gold Silver Price Today: अमेरिका में ब्याज दर पर फैसले से पहले सोने में गिरावट, उधर चांदी में जारी है तेजी, जानिए आज के भाव

सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर फैसले से पहले सोने में गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। मंगलवार सुबह एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 0.21 फीसदी या 267 रुपये की गिरावट के साथ 1,29,695 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोने के निवेशक इस समय यूएस फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जो 10 दिसंबर को आने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि यूएस फेड ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। रेट कट की उम्मीदें सोने के लिए पॉजिटिव हैं। लेकिन बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी सोने की कीमतों पर दबाव डाल रही है।
सोने से इतर चांदी की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी हरे निशान पर ट्रेड करती दिखाई दी है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार सुबह चांदी का वायदा भाव 1050 रुपये की बढ़त के साथ 1,82,792 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने की वैश्विक कीमतों में मंगलवार सुबह गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.01 फीसदी या 0.40 डॉलर की गिरावट के साथ 4,217.30 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.07 फीसदी या 3 डॉलर की गिरावट के साथ 4,187.66 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
चांदी की वैश्विक कीमतों की बात करें, तो मंगलवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी का भाव 1.10 फीसदी या 0.35 डॉलर की बढ़त के साथ 58.74 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.17 फीसदी या 0.10 डॉलर की बढ़त के साथ 58.25 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
