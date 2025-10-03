Gold Silver Price Today: नवरात्रि जाते ही सस्ता हो गया सोना, चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं भाव

Gold Silver Price Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज शुक्रवार को सोने के कीमत में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोने के दाम गिर गए हैं। शुक्रवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव 0.58 फीसदी या 678 रुपये की गिरावट के साथ 1,16,910 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वैश्विक बाजार में भी सोना गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है।