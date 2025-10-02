Patrika LogoSwitch to English

FD Calculator: 3 साल की एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे ये बैंक, जानिए 5 लाख के निवेश पर कितना मिलेगा रिटर्न

FD Calculator: बैंक एफडी आज भी काफी लोकप्रिय है। बैंक सीनियर सिटीजंस को एफडी पर अतिरिक्त ब्याज दर ऑफर करते हैं। लंबी अवधि की एफडी पर अधिक ब्याज मिलता है।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 02, 2025

FD Calculator

एफडी आज भी कई लोगों का फेवरेट निवेश विकल्प है। (Freepik)

FD Interest Rates: एफडी पर भले ही ब्याज दर कम हो गई हों, लेकिन अब भी एफडी एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है। सुरक्षित रिटर्न चाहने वाले लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाना पसंद करते हैं। अलग-अलग बैंक एफडी पर अलग-अलग ब्याज दरें ऑफर करते हैं। ऐसे में निवेश करने से पहले विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों के बारे में जान लेना चाहिए। आमतौर पर लंबी अवधि वाली एफडी पर अधिक ब्याज दर होती है। आइए जानते हैं कि 3 साल की एफडी पर प्रमुख बैंक क्या ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।

एचडीएफसी बैंक की एफडी पर ब्याज दर

एचडीएफसी बैंक 3 साल की एफडी पर 6.45% ब्याज दर ऑफर करता है। यह बैंक 1 साल की एफडी पर 6.25% और 2 साल की एफडी पर 6.45% ब्याज दर ऑफर करता है। ये दरें 25 जून 2025 से लागू हुई हैं। वरिष्ठ नागरिकों को यह बैंक अतिरिक्त 0.50% ब्याज दर ऑफर करता है।

आईसीआईसीआई बैंक की एफडी पर ब्याज दर

यह प्राइवेट बैंक 3 साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.6% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.1% ब्याज देता है। 1 साल और 2 साल की एफडी पर यह बैंक क्रमशः 6.25% और 6.4% ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

कोटक महिंद्रा बैंक की एफडी पर ब्याज दर

यह बैंक 3 साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.4% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.90% ब्याज दर ऑफर करता है। 1 साल और 2 साल की एफडी पर यह बैंक क्रमशः 6.25% और 6.4% ब्याज दर ऑफर करता है। ये दरें 20 अगस्त से लागू हुई हैं।

फेडरल बैंक की एफडी पर ब्याज दर

फेडरल बैंक 1 साल, 2 साल और 3 साल की एफडी पर क्रमशः 6.4%, 6.5% और 6.5% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। ये दरें 18 अगस्त 2025 से लागू हुई हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की एफडी पर ब्याज दर

देश का सबसे बड़ा बैंक सामान्य ग्राहकों को 3 साल की एफडी पर 6.3% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.8% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। ये दरें 15 जुलाई 2025 से लागू हुई हैं। 1 साल और 2 साल की एफडी पर क्रमशः 6.25% और 6.45% ब्याज मिल रहा है।

बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी पर ब्याज दर

यह सरकारी बैंक सामान्य ग्राहकों को 3 साल की एफडी पर 6.50% और वरिष्ठ नागरिकों को 7% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, 1 साल और 2 साल की एफडी पर क्रमशः 6.25% और 6.5% ब्याज दर मिल रही है। ये दरें 12 सितंबर से लागू हुई हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एफडी पर ब्याज दर

यह सरकारी बैंक 3 साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.6% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.1% ब्याज ऑफर कर रहा है। 1 साल और 2 साल की एफडी पर क्रमशः 6.4% और 6.5% ब्याज मिलता है। ये दरें 20 अगस्त 2025 से लागू हुई हैं।

बैंक का नाम1 साल (सामान्य)2 साल (सामान्य)3 साल (सामान्य)3 साल (वरिष्ठ नागरिक)लागू होने की तिथि
एचडीएफसी बैंक6.25%6.45%6.45%6.95%25 जून 2025
आईसीआईसीआई बैंक6.25%6.4%6.6%7.1%
कोटक महिंद्रा बैंक6.25%6.4%6.4%6.9%20 अगस्त 2025
फेडरल बैंक6.4%6.5%6.5%18 अगस्त 2025
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)6.25%6.45%6.3%6.8%15 जुलाई 2025
बैंक ऑफ बड़ौदा6.25%6.5%6.5%7%12 सितंबर 2025
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया6.4%6.5%6.6%7.1%20 अगस्त 2025

5 लाख रुपये इन्वेस्ट करें, तो कितना मिलेगा मुनाफा

अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की 3 साल की एफडी में 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो 6.6% ब्याज दर के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पर 6,08,497 रुपये मिलेंगे। अगर आप यह एफडी एचडीएफसी बैंक में कराते हैं, तो 6.45% ब्याज दर के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पर 6,05,809 रुपये मिलेंगे।

