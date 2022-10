Good News: दीपावाली से पहले सोना हुआ सस्ता, चांदी भी कमजोर, खरीदने का बढ़िया मौका

दीवाली से पहले सोने (Gold) की कीमत में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट आई है, जिसके बाद ग्राहकों के पास सोना खरीदने का अच्छा मौका है क्योंकि त्योहार नजदीक है, जिसमें सोना महंगा हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जारी गिरावट के बीच आज भारतीय मार्केट में भी सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) में सोने (Gold) की कीमत में लगभग 1.34% की गिरावट आई है, जिसके कारण सोना 700 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर 51,264 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह गिरावट पिछले 3 महीने में एक दिन में होने वाली सबसे बड़ी गिरावट है।

