23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, मालाबार और तनिष्क में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने की घरेलू वायदा कीमतों में शुक्रवार शाम गिरावट देखने को मिली है। उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते यह गिरावट देखने को मिली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 23, 2026

Gold Rate Today

सोने की कीमत में गिरावट आई है। (PC: AI)

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। शुक्रवार शाम एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.39 फीसदी या 602 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,739 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। घरेलू वायदा बाजार में एमसीएक्स पर शुक्रवार शाम चांदी का भाव 0.91 फीसदी या 2981 रुपये की बढ़त के साथ 3,30,270 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,55,430 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,51,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,38,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,25,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 1,00,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

तनिष्क में सोने का रेट

तनिष्क शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोना 1,46,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,20,110 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,60,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोना 1,57,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,44,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,17,860 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज शुक्रवार को 22 कैरेट सोना 1,44,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,17,860 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 91,670 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज शुक्रवार, 23 जनवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,46,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

ये भी पढ़ें

Budget 2026: म्यूचुअल फंड निवेशकों को बजट में मिल सकती है बड़ी राहत, एम्फी ने सरकार के सामने रखी 27 मांगें
कारोबार
Budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

23 Jan 2026 03:44 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, मालाबार और तनिष्क में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Share Market Crash: सेंसेक्स 800 से अधिक अंक लुढ़का, निवेशकों को 6 लाख करोड़ का नुकसान, जानिए वजह

sensex fall 800 points know reasons
कारोबार

अगर ये नहीं किया, तो नहीं बेच पाएंगे कार, न ही ट्रांसफर होगी गाड़ी

unpaid toll cannot sell car
कारोबार

12.5 करोड़ की अनोखी घड़ी, अंदर बना है वनतारा में बैठे अनंत अंबानी का मिनिएचर

Jacob & Co unveiled the Vantara watch
कारोबार

Budget 2026: म्यूचुअल फंड निवेशकों को बजट में मिल सकती है बड़ी राहत, एम्फी ने सरकार के सामने रखी 27 मांगें

Budget 2026
कारोबार

Budget 2026: भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने पर फोकस होगा बजट, क्या कर्ज बनेगा चुनौती? देखिए ये आंकड़े

Budget 2026
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.