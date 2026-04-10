Gold Rate Today: गिर गए सोने के दाम, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या हैं आज भाव

Gold Rate Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा कारोबार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का भाव 0.47 फीसदी या 714 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। मजबूत यूएस डॉलर के चलते सोने में मुनाफावसूली आई है, जिससे आज भाव गिर गए हैं। यूएस-ईरान सीजफायर से जुड़ी चिंताओं के चलते कच्चे तेल में तेजी आई है।