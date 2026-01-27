Gold Rate Today: सोने की कीमतों में तूफानी तेजी, कल्याण और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव मंगलवार शाम 1.68 फीसदी या 2629 रुपये की बढ़त के साथ 1,58,666 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का वायदा भाव एमसीएक्स पर 8.29 फीसदी या 27,740 रुपये की भारी बढ़त के साथ 3,62,439 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।