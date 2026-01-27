Gold Silver Price Today: कुछ ही मिनटों में 23,000 रुपये महंगी हो गई चांदी, सोने में भी भारी तेजी, जानिए कहां पहुंच गए भाव

सोने-चांदी में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी दोनों ही धातुएं भारी-भरकम उछाल के साथ ट्रेड कर रही हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार सुबह सोने का वायदा भाव 1.48 फीसदी या 2305 रुपये की बढ़त के साथ 1,58,342 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। भू-राजनीतिक तनाव के लगातार बने रहने से सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हो रहा है। डॉलर में गिरावट और रेट कट की उम्मीदों ने कीमतों में तेजी को सपोर्ट किया है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार सुबह चांदी करीब 23,000 रुपये की तेजी के साथ ट्रेड करती दिखाई दी। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव 6.83 फीसदी या 22,872 रुपये की बढ़त के साथ 3,57,571 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
पिछले हफ्ते चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज हुई थी। एमसीएक्स पर चांदी के भाव में पिछले हफ्ते 46,937 रुपये का जबरदस्त इजाफा हुआ था। वहीं, पिछले हफ्ते सोने के भाव में 13,520 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ था। साल 2025 में चांदी ने 150 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया था। सोने-चांदी की कीमतों में यह बंपर तेजी इस हफ्ते भी जारी है।
वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोना 0.47 फीसदी या 24.10 डॉलर की बढ़त के साथ 5,098 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 1.14 फीसदी या 57.12 डॉलर की बढ़त के साथ 5,065 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
चांदी की वैश्विक कीमतों में भी मिला-जुला रुख देखा जा रहा है। कॉमेक्स पर चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। यह 6.42 फीसदी या 7.41 डॉलर की गिरावट के साथ 108.09 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट 3.86 फीसदी या 4.01 डॉलर की बढ़त के साथ 107.78 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग