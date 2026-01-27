Gold Silver Price Today: कुछ ही मिनटों में 23,000 रुपये महंगी हो गई चांदी, सोने में भी भारी तेजी, जानिए कहां पहुंच गए भाव

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी दोनों ही धातुएं भारी-भरकम उछाल के साथ ट्रेड कर रही हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार सुबह सोने का वायदा भाव 1.48 फीसदी या 2305 रुपये की बढ़त के साथ 1,58,342 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। भू-राजनीतिक तनाव के लगातार बने रहने से सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हो रहा है। डॉलर में गिरावट और रेट कट की उम्मीदों ने कीमतों में तेजी को सपोर्ट किया है।