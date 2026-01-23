23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Super Top-up Plans: कम प्रीमियम में ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज, जानिए कैसे काम करता है सुपर टॉप-अप प्लान

Super Top-up Plans: सुपर टॉप अप प्लान का प्रीमियम कम होता है। हालांकि, इसमें डिडक्टिबल होता है, जो आपको बेस पॉलिसी से या जेब से चुकाना होता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 23, 2026

Super Top-up Plans

बिना बेस पॉलिसी के भी सुपर टॉप अप प्लान ले सकते हैं। (PC: AI)

Super Top-up Plans: आज के समय में छोटी-छोटी बीमारियों का खर्च ही लाखों में चला जाता है। कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और दूसरी गंभीर बीमारियों की स्थिति में यह खर्च कुछ ही दिन में 10-15 लाख तक पहुंच जाता है। ऐसे में लोगों की जीवनभर की बचत अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने से पहले ही खत्म हो जाती है। मेडिकल खर्च लगातार बढ़ने के कारण अब कई लोग 50 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये तक के भारी-भरकम हेल्थ इंश्योरेंस कवर की ओर रुख कर रहे हैं।

हालांकि, इतने बड़े कवर का प्रीमियम काफी महंगा होता है। ऐसे में सुपर टॉप-अप प्लान कम प्रीमियम में कवरेज बढ़ाने का एक सस्ता तरीका लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुपर टॉप-अप प्लान सच में किफायती और भरोसेमंद सुरक्षा देते हैं या फिर ये सिर्फ एक आंशिक सुरक्षा कवच हैं, जो पूरी सुरक्षा का भ्रम पैदा करते हैं? आइए जानते हैं।

सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्या होता है?

सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस आपकी मौजूदा हेल्थ पॉलिसी या कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर एक अतिरिक्त लेयर (ऐड-ऑन) की तरह काम करता है। यह तभी काम आता है, जब आपकी बेस पॉलिसी की पूरी बीमित राशि (Sum Insured) खत्म हो जाती है और खर्च सुपर टॉप-अप प्लान में तय किए गए डिडक्टिबल से ऊपर चला जाता है। डिडक्टिबल वह रकम होती है, जो आपको हर पॉलिसी वर्ष में खुद जेब से चुकानी होती है। इसके बाद ही सुपर टॉप-अप प्लान खर्च उठाता है।

अगर आपके पास 10 लाख रुपये की बेस पॉलिसी है और आपने 90 लाख रुपये का सुपर टॉप-अप प्लान लिया है, जिसका डिडक्टिबल 10 लाख रुपये है, तो सुपर टॉप-अप तभी भुगतान करेगा जब साल भर में कुल इलाज खर्च 10 लाख रुपये से ज्यादा हो जाएगा।

अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तब भी आप सुपर टॉप-अप प्लान ले सकते हैं। इस स्थिति में आपको तय डिडक्टिबल रकम खुद चुकानी होगी और उसके बाद का खर्च सुपर टॉप-अप कवर करेगा।

सुपर टॉप-अप प्लान का प्रीमियम सस्ता क्यों होता है?

भारत में सुपर टॉप-अप प्लान कम प्रीमियम में बड़ा कवरेज देते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा जोखिम पॉलिसीधारक पर डाल दिया जाता है। चूंकि, इलाज के समय पहले आपकी बेस पॉलिसी या आपकी जेब से भुगतान करना होता है, इसलिए इंश्योरर पर भुगतान का दबाव कम पड़ता है। इसी वजह से सुपर टॉप-अप प्लान में क्लेम होने की संभावना कम रहती है और उनका प्रीमियम भी सस्ता होता है।

सुपर टॉप-अप प्लान की लिमिटेशंस क्या हैं?

सबसे बड़ी लिमिटेशन तो डिडक्टिबल है। जब तक साल भर में कुल मान्य मेडिकल खर्च डिडक्टिबल से ऊपर नहीं जाता, तब तक सुपर टॉप-अप कोई भुगतान नहीं करता।

बेस पॉलिसी+सुपर टॉप-अप Vs हाई-सम एश्योर्ड पॉलिसी

सुपर टॉप-अप एक ऐसा फीचर है जिसका इस्तेमाल अधिकतर लोग बहुत कम ही कर पाते हैं। अगर अचानक कोई बड़ा मेडिकल खर्च आ जाए और डिडक्टिबल खुद भरना पड़े, तो आपका बजट बुरी तरह बिगड़ सकता है। इसके मुकाबले, एक बड़ी बेस पॉलिसी (जैसे 50 लाख या 1 करोड़ रुपये की) ज्यादा भरोसेमंद होती है क्योंकि इसमें डिडक्टिबल की झंझट नहीं होती। हर बड़े खर्च पर तुरंत कवरेज मिलता है। साथ ही यहां शर्तें कम और सुरक्षा ज्यादा होती है।

ये भी पढ़ें

Budget 2026: म्यूचुअल फंड निवेशकों को बजट में मिल सकती है बड़ी राहत, एम्फी ने सरकार के सामने रखी 27 मांगें
कारोबार
Budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Jan 2026 05:40 pm

Published on:

23 Jan 2026 05:39 pm

Hindi News / Business / Super Top-up Plans: कम प्रीमियम में ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज, जानिए कैसे काम करता है सुपर टॉप-अप प्लान

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Share Market Crash: सेंसेक्स 800 से अधिक अंक लुढ़का, निवेशकों को 6 लाख करोड़ का नुकसान, जानिए वजह

sensex fall 800 points know reasons
कारोबार

अगर ये नहीं किया, तो नहीं बेच पाएंगे कार, न ही ट्रांसफर होगी गाड़ी

unpaid toll cannot sell car
कारोबार

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, मालाबार और तनिष्क में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

12.5 करोड़ की अनोखी घड़ी, अंदर बना है वनतारा में बैठे अनंत अंबानी का मिनिएचर

Jacob & Co unveiled the Vantara watch
कारोबार

Budget 2026: म्यूचुअल फंड निवेशकों को बजट में मिल सकती है बड़ी राहत, एम्फी ने सरकार के सामने रखी 27 मांगें

Budget 2026
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.