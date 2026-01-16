Gold Silver Update: कीमत देखकर ही न करें सोने-चांदी में निवेश, डिमांड-सप्लाई का पूरा गणित भी समझें

चांदी की बात करें, तो आपूर्ति में किल्लत इसकी कीमतों को हवा दे रही है। सिल्वर इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि बाजार में पिछले 5 सालों से लगातार चांदी की कमी बनी हुई है। 2024 में सिल्वर की डिमांड करीब 1.2 बिलियन औंस थी। माइनिंग और रिसाइकलिंग को मिलाकर भी आपूर्ति केवल 1 बिलियन औंस रही। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चांदी के स्टॉक्स धड़ाधड़ बेचे गए। जब मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम, तो दाम बढ़ना लाजमी है और चांदी के मामले में यही हो रहा है। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन और सोलर सेक्टर में चांदी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा, इसमें निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। गोल्ड की तरह सिल्वर ETF में इन्वेस्टमेंट फ्लो तेज हुआ है।