Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल, तनिष्क, मालाबार और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी आज सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुरुवार शाम एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 0.99 फीसदी या 1256 रुपये की बढ़त के साथ 1,27,721 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.66 फीसदी या 2689 रुपये की बढ़त के साथ 1,64,780 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।