Gold Silver Price Today: सोने ने खाई जबरदस्त पलटी, चांदी 9000 रुपये से ज्यादा उछली, जान लीजिए कीमतें

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों ने आज पलटी खा ली है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। मंगलवार सुबह एमसीएक्स पर सोने का भाव 1.07 फीसदी या 1711 रुपये की बढ़त के साथ 1,62,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। डॉलर में गिरावट के चलते सोने में यह तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है। इससे पहले सोमवार को निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने के चलते सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही थी।