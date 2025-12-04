Gold Silver Price Today: गिर गई सोने की कीमतें, चांदी में भी आई गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 199 रुपये की गिरावट के साथ 1,30,263 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इस सोने का लाइफ टाइम हाई 1,34,024 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वैश्विक स्तर पर भी सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है।