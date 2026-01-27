सोने-चांदी में रिकॉर्ड तेजी, Gold पहली बार 5000 डॉलर के पार पहुंचा, कीमतों में क्यों लग रही आग?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आक्रामक रुख के चलते सोने में निवेश बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान में तनाव फिर से बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा, यूरोपीय देशों से ट्रंप की तनातनी भी सोने-चांदी (Gold Silver Price) में निवेश को बढ़ावा दे रही है। डॉलर की कमजोरी भी निवेशकों को गोल्ड पर अधिक भरोसा करने के लिए प्रेरित कर रही है। निवेशक सॉवरेन बॉन्ड और करेंसी से दूर भाग रहे हैं और गोल्ड में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, अमेरिकी करेंसी इंडेक्स बीते छह सत्रों में लगभग 2% गिर गया है। दरअसल, कहा जा रहा है कि अमेरिका येन को बढ़ावा देने की कोशिशों में जापान की मदद कर सकता है। इससे फेडरल रिजर्व की आजादी और ट्रंप की अनिश्चित पॉलिसी बनाने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।