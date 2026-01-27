कार, वाइन, बीयर और चॉकलेट समेत कई प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते, India EU Trade Deal से जानिए कितना घट रहा टैक्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की है। भारत-ईयू व्यापार समझौते के तहत यूरोपीय यूनियन से भारत को निर्यात होने वाले 96.6 प्रतिशत सामानों पर टैरिफ या तो पूरी तरह खत्म कर दिए जाएंगे या उनमें बड़ी कटौती की जाएगी। इससे यूरोपीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ में हर साल लगभग 4 अरब यूरो तक की बचत होने की उम्मीद है। इस व्यापार समझौते के तहत चॉकलेट, वाइन और कारों जैसे ईयू प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैरिफ 50 से 150 प्रतिशत से घटकर शून्य से 20 प्रतिशत तक आ जाएंगे।