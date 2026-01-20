Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में फिर लगी ‘आग’, Silver के दाम 11 हजार से अधिक चढ़े

कमोडिटी एक्स्पर्ट्स का मानना है कि सोना और चांदी को सपोर्ट देने वाले फैक्टर्स अभी भी मौजूद हैं। इसलिए कीमतों के ऊपर जाने का सिलसिला जारी रह सकता है। बीच में कुछ उतार-चढ़ाव भले ही देखने को मिलें, लेकिन ऐसे हालात बनना मुश्किल है कि दोनों धातुओं का आकर्षण कम हो जाए। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी रुख से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंशन बढ़ने की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं और NATO देश इसके खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं। उधर, रूस के बयानों से यूक्रेन के साथ जंग में तेजी आने की आशंका भी जन्म ले रही है। ऐसे में सोने-चांदी में निवेश बढ़ सकता है और दाम चढ़ सकते हैं।