20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में फिर लगी ‘आग’, Silver के दाम 11 हजार से अधिक चढ़े

Trump tariff threat impact on gold: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही टेंशन के चलते सोना और चांदी लगातार महंगा हो रहा है। एक बार फिर से दोनों धातुओं की कीमतों में उछाल देखने को मिला है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 20, 2026

Silver price today jumps

सोना-चांदी एक बार फिर से महंगा हो गया है। (PC: Ai)

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से उछाल आया है। सोना जहां करीब डेढ़ हजार रुपए महंगा हुआ है। वहीं चांदी के दाम सीधे लगभग 11 हजार चढ़ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड के मुद्दे पर दी गई टैरिफ की धमकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे तनाव के चलते गोल्ड-सिल्वर के दाम चढ़ रहे हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे में उनका साथ नहीं देने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। उधर, अमेरिकी कार्रवाई से निपटने के लिए NATO के सदस्यों देशों की सैन्य टुकड़ियां ग्रीनलैंड पहुंच गई हैं।

कीमतों में फिर बड़ी उछाल

एमसीएक्स पर 20 जनवरी की सुबह 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,46,600 रुपए चल रही है, जो पिछले सत्र के मुकाबले 1519 रुपए अधिक है। चांदी 3,13,913 रुपए प्रति किलो के भाव पर उपलब्ध है। इसमें 11 हजार रुपए से अधिक का उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड 4,681.66 डॉलर प्रति औंस पहुंच गया है। जबकि चांदी 93.69 डॉलर प्रति औंस के भाव पर मिल रही है। सोना और चांदी लगातार मजबूत हो रहे हैं। बीच में एक-दो बड़ी गिरावट के बाद यह कहा जाने लगा था कि चांदी का बुलबुला फुट गया है, लेकिन सिल्वर ने उन अनुमानों को गलत साबित कर दिखाया है।

Trump बढ़ा रहे टेंशन

कमोडिटी एक्स्पर्ट्स का मानना है कि सोना और चांदी को सपोर्ट देने वाले फैक्टर्स अभी भी मौजूद हैं। इसलिए कीमतों के ऊपर जाने का सिलसिला जारी रह सकता है। बीच में कुछ उतार-चढ़ाव भले ही देखने को मिलें, लेकिन ऐसे हालात बनना मुश्किल है कि दोनों धातुओं का आकर्षण कम हो जाए। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी रुख से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंशन बढ़ने की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं और NATO देश इसके खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं। उधर, रूस के बयानों से यूक्रेन के साथ जंग में तेजी आने की आशंका भी जन्म ले रही है। ऐसे में सोने-चांदी में निवेश बढ़ सकता है और दाम चढ़ सकते हैं।

आगे भी तेजी का अनुमान

अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू स्तर पर तनाव बढ़ाने वालीं खबरें गोल्ड में निवेश को आकर्षित करती हैं। सोने में निवेश सबसे सुरक्षित माना जाता है। अब चांदी भी गोल्ड वाली कैटेगरी में शामिल हो गई है। चांदी में धड़ाधड़ निवेश हो रहा है। इसके अलावा, चांदी का औद्योगिक उपयोग भी काफी ज्यादा है। खासकर, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और सोलर सेक्टर में चांदी की डिमांड बढ़ रही है। जबकि आपूर्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। चीन ने भी चांदी के निर्यात को सीमित कर दिया है। इस वजह से सोने के साथ-साथ चांदी की चमक में भी निखार बना रह सकता है।

ये भी पढ़ें

Budget 2026: बिहार के बाद अब बंगाल की बारी, ममता की कुर्सी के लिए बजट को हथियार बनाएगी BJP!
कारोबार
BJP Budget Strategy West Bengal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Updated on:

20 Jan 2026 10:23 am

Published on:

20 Jan 2026 10:10 am

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में फिर लगी ‘आग’, Silver के दाम 11 हजार से अधिक चढ़े

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Silver Rate Today: कहां जाकर रुकेगी चांदी? आज फिर आया जबरदस्त उछाल, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

Silver Rate Today
कारोबार

देश के बजट में बंगाल पर प्यार लुटाएंगी वित्त मंत्री, बिहार जैसी घोषणाएं संभव!

BJP Budget Strategy West Bengal
कारोबार

भारत और ब्राजील पर टैरिफ बढ़े, लेकिन कीमत अमेरिकी उपभोक्ताओं ने चुकाई: रिपोर्ट

Donald Trump Tariffs
कारोबार

एआई निवेश में 2030 तक 150% बढ़ोतरी का अनुमान, लेकिन सिर्फ 24% कंपनियों के पास मुनाफे का स्पष्ट प्लान

AI Investment
कारोबार

Home Loan Tips: घर खरीदने के लिए होम लोन ले रहे हैं तो जान लें ये 4 जरूरी बातें, फायदे में रहेंगे आप

Home Loan Tips
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.