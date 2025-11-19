Gold Silver Rate Today: सोने की कीमतों में आज भी गिरावट, चांदी भी टूटी, जानिए क्या रह गए हैं भाव

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। (PC: Pexels)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा भाव में भी सोना शुरुआती कारोबार में लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार सुबह सोना वायदा 94 रुपये की गिरावट के साथ 1,22,546 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इससे पहले 13 नवंबर को सोने का भाव 1,27,941 रुपये तक गया था। इस तरह सिर्फ 6 दिन में सोने की कीमत में 5,395 रुपये की गिरावट आ चुकी है। दिसंबर में होने वाली यूएस फेड की बैठक में रेट कट को लेकर उम्मीदें धूमिल हुई हैं, इससे सोने की कीमतों गिरावट आई है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में मजबूती के चलते भी सोने की वैश्विक डिमांड में कमी आई है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमत में भी मामूली गिरावट देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा। एमसीएक्स पर बुधवार सुबह चांदी का घरेलू वायदा भाव 129 रुपये की गिरावट के साथ 1,54,515 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने की घरेलू वैश्विक कीमतों में बुधवार सुबह तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर शुरुआती कारोबार में सोने का वैश्विक भाव 0.07 फीसदी या 2.90 डॉलर की बढ़त के साथ 4,069 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.08 फीसदी या 2.38 डॉलर की बढ़त के साथ 4,069 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी आज बढ़त देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी 0.25 फीसदी या 0.16 डॉलर की बढ़त के साथ 51.31 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.30 फीसदी या 0.14 डॉलर की बढ़त के साथ 50.84 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखाई दी।
