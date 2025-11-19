Gold Silver Rate Today: सोने की कीमतों में आज भी गिरावट, चांदी भी टूटी, जानिए क्या रह गए हैं भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा भाव में भी सोना शुरुआती कारोबार में लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार सुबह सोना वायदा 94 रुपये की गिरावट के साथ 1,22,546 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इससे पहले 13 नवंबर को सोने का भाव 1,27,941 रुपये तक गया था। इस तरह सिर्फ 6 दिन में सोने की कीमत में 5,395 रुपये की गिरावट आ चुकी है। दिसंबर में होने वाली यूएस फेड की बैठक में रेट कट को लेकर उम्मीदें धूमिल हुई हैं, इससे सोने की कीमतों गिरावट आई है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में मजबूती के चलते भी सोने की वैश्विक डिमांड में कमी आई है।