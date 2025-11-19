Patrika LogoSwitch to English

Gold Silver Rate Today: सोने की कीमतों में आज भी गिरावट, चांदी भी टूटी, जानिए क्या रह गए हैं भाव

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बीते कुछ दिनों से गिरावट देखी जा रही है। बुधवार को भी दोनों धातुओं की वायदा कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 19, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। (PC: Pexels)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा भाव में भी सोना शुरुआती कारोबार में लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार सुबह सोना वायदा 94 रुपये की गिरावट के साथ 1,22,546 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इससे पहले 13 नवंबर को सोने का भाव 1,27,941 रुपये तक गया था। इस तरह सिर्फ 6 दिन में सोने की कीमत में 5,395 रुपये की गिरावट आ चुकी है। दिसंबर में होने वाली यूएस फेड की बैठक में रेट कट को लेकर उम्मीदें धूमिल हुई हैं, इससे सोने की कीमतों गिरावट आई है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में मजबूती के चलते भी सोने की वैश्विक डिमांड में कमी आई है।

चांदी में भी गिरावट

सोने के साथ ही चांदी की कीमत में भी मामूली गिरावट देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा। एमसीएक्स पर बुधवार सुबह चांदी का घरेलू वायदा भाव 129 रुपये की गिरावट के साथ 1,54,515 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की घरेलू वैश्विक कीमतों में बुधवार सुबह तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर शुरुआती कारोबार में सोने का वैश्विक भाव 0.07 फीसदी या 2.90 डॉलर की बढ़त के साथ 4,069 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.08 फीसदी या 2.38 डॉलर की बढ़त के साथ 4,069 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी आज बढ़त देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी 0.25 फीसदी या 0.16 डॉलर की बढ़त के साथ 51.31 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.30 फीसदी या 0.14 डॉलर की बढ़त के साथ 50.84 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखाई दी।

Published on:

19 Nov 2025 10:14 am

Gold Silver Rate Today: सोने की कीमतों में आज भी गिरावट, चांदी भी टूटी, जानिए क्या रह गए हैं भाव

