केंद्र सरकार का भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सख्त रुख, जारी की नई गाइडलाइन्स

सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त रुख अपनाते हुए कई कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। इसके साथ ही सरकार शुक्रवार को भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए दिशानिर्देश लेकर आई, जिसमें बच्चों को लक्षित करने और उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए मुफ्त दावे करना शामिल है।

Published: June 10, 2022 05:52:04 pm

उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों के रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों का समर्थन (Prevention of Misleading Advertisements and Endorsements for Misleading Advertisements) 2022 नाम से गाइडलाइन्स जारी किया है जिसका उद्देश्य सरोगेट विज्ञापन को प्रतिबंधित करना है और बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापनों के लिए शर्ते निर्धारित की गई हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश आज से ही लागू हो गए हैं। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया कि विज्ञापन जारी करने से पहले उचित सावधानी बरती जानी चाहिए।

